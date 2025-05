Ten laptop to istna świeżynka, a już jest w promocji. Idealny do biura, domu i dla studenta

Osoby takie powinny spojrzeć bliżej na nowego HP Pavilion 16-AF0006NW. Nie jest to laptop do gier, chociaż bez problemu uruchomi sporą część starszych tytułów. Jest to jednak przede wszystkim biurowy kombajn na miarę 2025 roku. A przy okazji można go kupić za jedyne 3290 zł.