Ten gadżet kosztował 70 zł, a dziś kupisz go w cenie średniego kebaba. Za to da Ci dużo więcej radości

NILLKIN Bullet Mini, bo o nim mowa to niezwykle mały i lekki głośnik Bluetooth. Mowa tu o konstrukcji, która waży 130 gramów . Jego konstrukcja jest walcem o średnicy 52 mm i wysokości 69 mm . Mamy więc do czynienia z naprawdę małym i zgrabnym urządzenie, które może dziś być Wasze za jedyne 25,16 zł .

NILLKIN Bullet Mini

Mimo swoich wymiarów głośnik ten potrafi odtwarzać dźwięk przez przyzwoity czas wynoszący do 6 godzin. Kiedy zaś się rozładuje, to można go podładować dzięki złączu USB-C. Natomiast jego 2-watowy przetwornik sprawia, że świetnie nadaje się do słuchania muzyki lub podcastów w domu, kiedy nie chcemy korzystać ze słuchawek. A wszystko to za jedyne 25,16 zł. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli 30 kwietnia.