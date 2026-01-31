Sprzęt

Takich telewizorów już nie będzie. Ostatni producent zrezygnował

Przez lata producenci telewizorów próbowali przekonać nas, że 8K to kolejny wielki krok w domowej rozrywce. Teraz wszystko wskazuje na to, że ten rozdział właśnie się zamyka.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 31 STY 2026
3
Koniec ery 8K w wykonaniu LG

LG, ostatni duży gracz oferujący telewizory 8K OLED – oficjalnie wycofuje się z rynku. Ta nisza rynku od dawna zmagała się z problemami. Były to zaporowe ceny i brak natywnych treści w tej rozdzielczości. Mimo to kilku producentów próbowało utrzymać segment przy życiu, a nawet PlayStation 5 Pro otrzymało wsparcie 8K – bez większego wpływu na sprzedaż, bo tak naprawdę jedynie 7 gier oferowało taką rozdzielczość, z czego 5 poprzez totalne sztuczki, a tylko 2 natywnie.

LG było jedyną firmą, która oferowała zarówno telewizory 8K OLED, jak i 8K LCD. Seria OLED Z startowała w 2019 r. od 88‑calowego modelu Z9, później rozszerzona o 77‑calowe warianty i odświeżana corocznie aż do Z3, który utrzymał się w ofercie do 2025 r. To właśnie Z3 był ostatnim 8K OLED-em dostępnym globalnie, zanim został oficjalnie wycofany bez następcy.

W tle toczył się nawet spór branżowy o to, co jest "prawdziwym 8K". LG promowało swoje panele jako "Real 8K", kontrastując je z telewizorami Samsunga, które poprzez subpikselowe sztuczki poprawiały kąty widzenia kosztem efektywnej rozdzielczości. Teraz jednak nie ma to już większego znaczenia – LG Display wstrzymało rozwój paneli 8K OLED, deklarując jedynie gotowość do powrotu, jeśli rynek kiedyś się odbuduje.

Również po stronie LCD sytuacja jest przesądzona. LG wprowadziło swoje pierwsze 8K LCD w 2019 r., rozbudowało ofertę w 2021 r., ale później zaczęło ją stopniowo wygaszać. Ostatni model, QNED99T, dostępny był tylko w wybranych regionach i został definitywnie zakończony na początku 2026 r.

Tym samym rynek 8K OLED już w ogóle nie istnieje (wcześniej odszedł z niego Sony), a rynek telewizorów 8K LCD skurczył się do jednego producenta. Po tym jak wycofali się z tego segmentu Panasonic, Philips, TCL i Hisense, jedynie Samsung oferuje jeszcze TV 8K LCD. Przyszłe plany koreańskiej firmy w tym temacie nie są jednak do końca jasne, bo korporacja coraz mocniej skupia się na QD‑OLED i nowych technologiach podświetlenia, a nie na dalszym rozwijaniu 8K.

telepolis
samsung telewizory 8K telewizory telewizory LG
Zródła zdjęć: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: flatpanelshd