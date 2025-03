Tecno Spark Slim: najcieńszy smartfon z solidnym akumulatotrem

Tecno Spark Slim ma tylko 5,75 mm grubości, co prawdopodobnie odnosi się do głównej części obudowy, a więc bez modułu aparatów. Rozkładane telefony po otwarciu mają jeszcze mniej (np. Oppo Find N5 – 4,21 mm), ale wśród tradycyjnych smartfonów to wartość rekordowa.