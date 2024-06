Western Digital prezentuje nowe, wyjątkowo pojemne SSD

Amerykanie rozszerzają swoją ofertę SSD. Tym razem mowa o nośnikach skierowanych do graczy, twórców treści oraz maszyn związanych ze sztuczną inteligencją.

Nośniki półprzewodnikowe nie są już od dawna rozwiązaniem zarezerwowanym tylko dla entuzjastów PC. Wręcz przeciwnie - obecnie niemal wszystkie nowe laptopy i komputery stacjonarne sprzedawane są wyłącznie z SSD. W końcu oferują one znacznie wyższe transfery, niższe opóźnienia i całkowicie bezgłośną pracę.

WD Blue SN5000 to wydajność do 5500 MB/s

Oczywiście producenci sprzętu cały czas ulepszają swoją ofertę. Dzisiaj pochylimy się nad amerykańskim Western Digital, które rozszerzyło swoje portfolio o serię WD Blue SN5000 o pojemności do 4 TB.

WD Blue SN5000 to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280 i pozbawione fabrycznych radiatorów, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Zastosowano tutaj autorski kontroler oraz kości 3D TLC NAND (Kioxia BiCS 5) w większości modeli i 3D QLC NAND (Kioxia BiCS 6) w największym wariancie.

Modele o pojemności 2 TB i mniej oferują wydajność do 5150 MB/s dla odczytu i do 4900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 730K IOPS dla odczytu i 770K IOPS dla zapisu losowego. Wariant 4 TB jest jednak wydajniejszy - mowa kolejno o 5500 i 5000 MB/s oraz 690K i 900K IOPS.

Western Digital udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych. Opisywane SSD trafiły już do sprzedaży w Polsce, a sugerowane ceny wyglądają następująco:

WD Blue SN5000 500 GB - 294 złotych, limit 300 TBW;

- 294 złotych, limit 300 TBW; WD Blue SN5000 1 TB - 401 złotych, limit 600 TBW;

- 401 złotych, limit 600 TBW; WD Blue SN5000 2 TB - 707 złotych, limit 900 TBW;

- 707 złotych, limit 900 TBW; WD Blue SN5000 4 TB - 1413 złotych, limit 1200 TBW;

Źródło zdjęć: Western Digital

Źródło tekstu: oprac. własne