Szybki RAM w świetnej cenie. To najtańszy sposób na dopalenie Twojego PC

Lexar Ares Gaming

Mowa tu o 32 GB pamięci w dwóch kościach po 16 GB. Są to pamięci DDR5 o taktowaniu 6000 MHz i opóźnieniach CL 32. Mają one zintegrowane radiatory, co ułatwia ich chłodzenie a ich wysokość to 44 mm. Nie znajdziemy na nich natomiast RGB. Nie ma więc mowy o efekcie choinki z wnętrza naszego PC. A wszystko to za jedyne 379 złotych.