Valve rozwiązało problem z grami na Steam Deck. Wystarczy Windows

Steam Deck z systemem Windows? To już możliwe. Valve właśnie wydało sterowniki do swojego przenośnego komputera.

Steam Deck to miniaturowy, przenośny komputer w formie konsoli. Domyślnie zainstalowano na nim system operacyjny SteamOS, który jest autorską wersją Linuxa. Dzięki oprogramowaniu Proton może on uruchamiać gry ze Steama, o ile te zostaną odpowiednio dostosowane.

Windows na Steam Deck

Jednak od początku Valve przekonywało, że zainstalowanie na Steam Decku systemu Windows nie powinno być wielkim problemem. Przecież to tak naprawdę komputer i nic nie zmienia fakt, że wygląda na handheld. Teraz stało się to szalenie łatwe, bo twórcy urządzenia wydali oficjalne sterowniki właśnie pod system operacyjny Microsoftu.

Na ten moment są dostępne wszystkie najważniejsze sterowniki, w tym do GPU, WiFi oraz Bluetooth. Brakuje jedynie sterowników do audio, ale te są już przygotowywane. Poza tym, aby na Steam Deck zainstalować Windowsa, konieczne będzie całkowite wyczyszczenie przenośnego komputera. Na ten moment urządzenie nie obsługuje dual-boot, chociaż w przyszłości ma to być możliwe.

Jeśli ktoś z Was chciałby zainstalować Windowsa na swoim Steam Decku, to musicie wyłączyć urządzenie, a następnie je włączyć z wciśniętym przyciskiem głośności w górę. W ten sposób dostaniecie się do boot menu. Stąmtąd powinno być już łatwo. Co ważne, na ten moment Steam Deck obsługuje tylko Windowsa 10, ale Valve pracuje nad aktualizacją BIOS-u, która pozwoli na zainstalowanie Windows 11.

