Grasz na Steam Deck? Możesz wyrwać bana w grze

Okazuje się, że granie na Steam Decku może wiązać się z banem. Takie stanowisku utrzymuje firma Bungie w kontekście swojej gry Destiny 2.

Destiny 2 nie znajduje się na liście gier obsługiwanych przez Steam Deck. Gra oficjalnie nie jest wspierana przez urządzenie Valve. Pomimo tego niektórzy użytkownicy mogą próbować ją uruchomić. W takim wypadku może spotkać ich ban.

Destiny 2 nie na Steam Decku

Na oficjalnej stronie Bungie, w dziale wsparcia, znajduje się informacja, że Steam Deck jest nieobsługiwaną platformą. To samo tyczy się innych urządzeń, które wykorzystywałyby SteamOS oraz Proton. Aby grać w produkcję, konieczne jest zainstalowanie Windowsa.

Bungie podkreśla, że gracze, którzy będą próbowali uruchomić Destiny 2 na Steam Decku, nie będą w stanie wejść do gry i będą wyrzucani do biblioteki gier. Jeśli w jakikolwiek sposób będą próbowali obejść to ograniczenie, to zostaną zbanowani w samej grze.

Chociaż Destiny 2 oficjalnie nie działa na Steam Decku, to dodanie jej do listy obsługiwanych gier nie wydaje się specjalnie skomplikowane. Istnieje przecież linuksowa wersja tytułu, która działa na Google Stadia. SteamOS obsługuje też system anti-cheat o nazwie BattlEye, który jest wykorzystywany przez Bungie. Jednak z jakiegoś powodu deweloper broni się przed wsparciem dla Protona.

Zobacz: Miało być inaczej, wyszło jak zawsze? Steam Deck ze znanym problemem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: KitGuru