Sprzęt

Steam Controller niemal wywołał pożar. To ewidentna wina Valve

Steam Controller o mały włos nie stał się bohaterem prawdziwej tragedii. A raczej nie on sam, a puck, który służy do jego ładowania. I chociaż użytkownik próbuje brać winę na siebie, to widać tu ewidentne zaniedbanie ze strony Valve.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Steam Controller niemal wywołał pożar. To ewidentna wina Valve
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Sytuację opisał użytkownik reddita podpisujący się jako Toikka. Otóż twierdzi on, że przypadkiem odłożył smartwatch na pucku do ładowania Steam Controllera. Mowa tu o magnetycznej kostce z pinami pogo, która przywiera do pada, co jest rozwiązaniem niezwykle wygodnym i zmniejszającym ryzyko uszkodzenia sprzętu przez przypadkowe wyrwanie kabla. Wracając do tematu: metalowa bransoleta smartwatcha spowodowała zwarcie na pinach pogo, czego efekty możecie zobaczyć poniżej.

Dalsza część tekstu pod wideo
Steam Controller niemal wywołał pożar. To ewidentna wina Valve

Kto jest winny? Bo nie użytkownik

Użytkownik traktuje to raczej jako przestrogę dla innych, a nie skarżenie się na produkt od Valve. Podkreśla on we wpisie, że to wszystko było tylko jego winą:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
4079 zł - najniższa cena
Kup teraz 4079 zł
Advertisement

Uważam, że to całkowicie moja wina, więc nie martwcie się, że obwiniam Valve, nie otworzę nawet zgłoszenia wsparcia. Po prostu bądźcie ostrożni, jeśli macie metalowy pasek do smartwatcha lub inne metale w pobliżu Steam Puck, ponieważ gdy jest na odsłoniętych stykach, zacznie podgrzewać wszystko, co dotknie. Trzymajcie Pucka 1-2m z dala od czegokolwiek, co może się nagrzewać lub jest metalowe.

Tyle że to nie jest prawda. Owszem, łatwo wywołać zwarcie w pinach pogo. Zwłaszcza z magnetycznym przyczepem. Dlatego też obowiązkiem producenta jest zastosowanie zabezpieczeń przeciwzwarciowych. Prosty układ mógłby zwyczajnie odciąć zasilanie na stykach w sytuacji takiej jak ta. Układ, którego ewidentnie tu zabrakło. 

Więcej gamingu

Samo Valve w odniesieniu do tej sytuacji wydało oświadczenie, aby trzymać ten element z dala od metalowych przedmiotów. Jednak firma powinna raczej przeprowadzić akcję wymiany wadliwych elementów na posiadające stosowne zabezpieczenia. 

 

Image
telepolis
gaming steam Valve problem Steam Controller Steam Controller pożar
Źródła zdjęć: 4Gamer, Toikka / reddit
Źródła tekstu: Toikka / reddit