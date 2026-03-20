Lidl rzucił Sodastream. Taniej niż Dafi w Biedronce
Lidl rzucił promocję na urządzenie go gazowania marki SodaStream. Sprzęt izraelskiej marki jest tańszy niż polskie Dafi w Biedronce.
Niedawno pisaliśmy o promocji na saturator polskiej marki Dafi, która dostępna jest aktualnie w Biedronce. Lidl postanowił przebić tę ofertę i wrzucił do swojej gazetki konkurencyjny modeli izraelskiej firmy SodaStream. Jest jeszcze taniej.
SodaStream w promocji w Lidlu
Tym razem Lidl wrzucił promocję na saturator SodaStream Gaia. Zestaw składający się z samego urządzenia, cylindra CO2 oraz butelki o pojemności 1 litra został przeceniony ze 199 do 169 zł. Aby skorzystać z oferty konieczne jest aktywowanie kupony w aplikacji Lidl oraz zeskanowanie aplikacji przy zakupach. Promocja rusza 26 marca i potrwa do 1 kwietnia, więc czasu będzie niewiele.
Poza tym w tym samym czasie Lidl będzie miał w ofercie również butelki do SodaStream. Zestaw dwóch o pojemności 1 litra każda kupimy we wspomnianym sklepie za 59,99 zł. Nie jest to może najtańsza oferta na rynku, bo zaledwie wczoraj pisałem o identycznym zestawie za 53,99 zł, ale to i tak dobra oferta.
Oprócz tego Lidl przewiduje też możliwość wymiany zużytego cylindra CO2 na nowy, pełny. Taka usługa kosztuje 29,99 zł. Wystarczy zużyty egzemplarz przekazać pracownikowi sklepu. Jeden cylinder pozwala na przygotowanie do 60 litrów wody gazowanej.