Lidl rzucił Sodastream. Taniej niż Dafi w Biedronce

Niedawno pisaliśmy o promocji na saturator polskiej marki Dafi, która dostępna jest aktualnie w Biedronce. Lidl postanowił przebić tę ofertę i wrzucił do swojej gazetki konkurencyjny modeli izraelskiej firmy SodaStream. Jest jeszcze taniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

SodaStream w promocji w Lidlu

Tym razem Lidl wrzucił promocję na saturator SodaStream Gaia. Zestaw składający się z samego urządzenia, cylindra CO2 oraz butelki o pojemności 1 litra został przeceniony ze 199 do 169 zł. Aby skorzystać z oferty konieczne jest aktywowanie kupony w aplikacji Lidl oraz zeskanowanie aplikacji przy zakupach. Promocja rusza 26 marca i potrwa do 1 kwietnia, więc czasu będzie niewiele.

Poza tym w tym samym czasie Lidl będzie miał w ofercie również butelki do SodaStream. Zestaw dwóch o pojemności 1 litra każda kupimy we wspomnianym sklepie za 59,99 zł. Nie jest to może najtańsza oferta na rynku, bo zaledwie wczoraj pisałem o identycznym zestawie za 53,99 zł, ale to i tak dobra oferta.