Tego o SodaStream mogłeś nie wiedzieć. Możesz naprawić swój błąd
Jeśli od lat używacie saturatorów marki SodaStream, to jest pewna rzecz, o której możecie nie wiedzieć. Sam uświadomiłem sobie to niedawno. Na szczęście aktualnie dostępna jest promocja, która sprawi, że owa nieświadomość stanie się nieistotna.
Wiedzieliście o tym, że butelki do saturatorów SodaStream mają termin ważności? Jeśli nie, to już o tym wiecie. Dobra informacja jest taka, że termin ten jest dość długi, więc jeśli korzystanie z urządzenia od niedawna, to nie macie powodów do obaw. Natomiast jeśli saturator używany jest od kilku lat i przez ten czas butelek nie wymienialiście, to czas najwyższy to zrobić.
Ile wynosi okres ważności butelek SodaStream? Ze strony producenta dowiadujemy się, że modeli plastikowych można używać do nasycania dwutlenkiem węgla przez 4 lata. Po tym czasie nadal można w nich przechowywać napoje, ale nie powinno się ich używać do gazowania. W przypadku szklanych karafek takiego problemu nie ma. Te mogą być używane bezterminowo.
Jeśli właśnie zdałeś sobie sprawę, że czas wymienić swoje butelki, to mam kolejną, dobrą informację. Zestaw dwóch butelek o pojemności 1 litra każda dostępny jest właśnie w niezłej promocji. Możecie go kupić za jedyne 53,99 zł, więc 27 zł za sztukę. Jak na 4-letnią inwestycję to niewiele. Butelki Fuse pasują do wszystkich ekspresów SodaStream, poza modelami Jet i Crystal.