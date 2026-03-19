Tego o SodaStream mogłeś nie wiedzieć. Możesz naprawić swój błąd

Jeśli od lat używacie saturatorów marki SodaStream, to jest pewna rzecz, o której możecie nie wiedzieć. Sam uświadomiłem sobie to niedawno. Na szczęście aktualnie dostępna jest promocja, która sprawi, że owa nieświadomość stanie się nieistotna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Butelki SodaStream

Wiedzieliście o tym, że butelki do saturatorów SodaStream mają termin ważności? Jeśli nie, to już o tym wiecie. Dobra informacja jest taka, że termin ten jest dość długi, więc jeśli korzystanie z urządzenia od niedawna, to nie macie powodów do obaw. Natomiast jeśli saturator używany jest od kilku lat i przez ten czas butelek nie wymienialiście, to czas najwyższy to zrobić.

Ile wynosi okres ważności butelek SodaStream? Ze strony producenta dowiadujemy się, że modeli plastikowych można używać do nasycania dwutlenkiem węgla przez 4 lata. Po tym czasie nadal można w nich przechowywać napoje, ale nie powinno się ich używać do gazowania. W przypadku szklanych karafek takiego problemu nie ma. Te mogą być używane bezterminowo.