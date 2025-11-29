Najlepsze słuchawki FiiO już w Polsce. Gratka dla audiofili

FiiO FT13 miały swoją chińską premierę we wrześniu, jednak dotąd ich dostępność w szerszej sprzedaży była ograniczona do AliExpress i kilku sklepów on-line. Teraz jednak fani marki będą mogli kupić ten interesujący model w Polsce, w oficjalnej dystrybucji firmy MIP.

FiiO FT13 to zamknięte słuchawki dynamiczne, które po pierwsze zwracają uwagę pięknym wyglądem. Muszle FiiO FT13 wykonano z południowoamerykańskiego drewna amarant, znanego ze swojej twardości i odporności. Amarant wyróżnia się charakterystyczną, różowo-fioletową barwą, która jednak pod wpływem naturalnego utleniania stopniowo ciemnieje. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne wykończenia: czerwony red wood i ciemnobrązowy black wood. Oprócz walorów estetycznych takie rozwiązanie niesie ze sobą funkcje akustyczne – minimalizuje rezonanse, co przekłada się na czystsze i bardziej dynamiczne brzmienie.

Rama pałąka została wykonana ze stopu magnezu, co zapewnia dużą wytrzymałość przy niskiej wadze. Sam pałąk obszyto miękką, naturalną skórą jagnięcą. Słuchawki ważą 356 gramów, co jest umiarkowaną wagą jak na słuchawki o takiej konstrukcji.

Sercem FiiO FT13 jest masywny, 60-milimetrowy przetwornik dynamiczny. Ta imponująca wielkość membrany pozwala na generowanie dźwięku o mniejszych zniekształceniach, szybszych transjentach i głębszym, bardziej kontrolowanym basie. Kompozytową membranę wykonano z brzozy, włókien węglowych i wełny. Taka struktura ma dać efekt ciepłego, angażującego brzmienia z bogatą średnicą. Membrana ma profil w kształcie litery W, przez co jej efektywna powierzchnia drgań jest o 25,8% większa niż w klasycznych rozwiązaniach.

We wnętrzu muszli znalazł się także układ pasywnej redukcji hałasu, łączący komorę wygaszającą, specjalną watę tłumiącą i tłumik w kształcie litery U. Zestaw ten zmniejsza wpływ hałasu otoczenia nawet o 26 dB.

FiiO FT13 nie są trudne do napędzenia. Z impedancją 32 Ohm i czułością 98 dB/mW stają się idealnym partnerem zarówno dla przenośnych odtwarzaczy audio (DAP), jak i wzmacniaczy stacjonarnych.

W zestawie znajdują się dwa rodzaje nauszników: zamszowe, które oferują bardziej zrównoważone brzmienie i lepszą wentylację, oraz skórzane, które zapewniają mocniejszy bas i lepszą izolację. Użytkownik może dostosować brzmienie i komfort do własnych preferencji.