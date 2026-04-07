x-kom wyprzedaje za pół ceny. Tylko jeden na osobę i znika w oczach
I chociaż x-kom rzucił aż 1500 sztuk i dał mocne ograniczenie, to zaledwie kilka minut po rozpoczęciu promocji już zniknęło dobre 10%. Trudno się temu dziwić: taki powerbank w tak niskiej cenie to okazja życia.
A dokładniej powerbank Silver Monkey o pojemności 20 000 mAh i mocy do 22,5 W, który może być Wasz za 59 zł. Jest to świetne rozwiązanie do ładowania smartfonów i tabletów. Przy okazji to także remedium na słabą baterię w konsoli Nintendo Switch 2. Oferowana moc jest więcej niż wystarczająca dla tego sprzętu.
Duży i śmiesznie tani powerbank w x-kom
Urządzenie oferuje dwie najpopularniejsze technologie szybkiego ładowania, czyli Quick Charge i Power Delivery. Obecność tej drugiej sprawia, że naładujemy nim nawet współczesny laptop. Oczywiście to byłaby zabawa dla bardzo cierpliwych, a w wielu przypadkach podczas obciążenia bateria laptopa uciekałaby szybciej, niż była uzupełniana. To jednak rozwiązanie czysto awaryjne.
Do dyspozycji mamy tu port USB-A i USB-C. Ten drugi służy także do ładowania urządzenia. Na uwagę zasługuje także ekran, który nie tylko pokazuje poziom naładowania baterii, ale także prąd i napięcie na wyjściu. A wszystko to za jedyne 59 zł.