Selgros pozazdrościł innym promocji. Google Chromecast w rekordowej cenie

Google Chromecast 4.0 4K - użytkowe arcydzieło Google'a z Google TV i wsparciem dla wszystkich platform VoD, jakie można dostać w Polsce, wyrwać można właśnie w świetnej promocji. I mowa jest tutaj o tym lepszym wariancie chromecasta.

Google Chromecast 4.0 4K - dla kogo to dobry wybór?

Jeśli macie stary telewizor, który nie ma systemu Smart TV lub jest on na tyle wiekowy, że aplikacje przestały być wspierane, to Google Chromecast 4.0 będzie świetnym wyborem. Wystarczy zaskakująco mało, aby mieć szybką, funkcjonalną i prostą w obsłudze przystawkę, która pozwoli na korzystanie z wszystkich dostępnych w Polsce usług multimedialnych, a nawet może stać się prostą konsolą do gier.

Co ważne, mowa jest o sprzęcie firmy Google — dokładanie tego, jedynego właściwego Google'a, który przyzwyczaił już użytkowników do ekstremalnie długiego wsparcia aktualizacjami. Jeśli jakaś aplikacja telewizyjna ma na czymś działać, to na Google Chromecast musi robić to wzorcowo.

Uwaga, są dwie wersje Google Chromecast 4.0

Tutaj uwaga, są dwa warianty Google Chromecast 4.0 - jeden ma 2 GB pamięci RAM i obsługuje rozdzielczość do FullHD, co ogranicza jego funkcjonalność. Jest on przy tym niewiele tańszy niż dostępny obecnie w promocji Google Chromecast 4.0 4K. Ten ostatni nie tylko oferuje rozdzielczość 4K, ale też ma 3 GB pamięci RAM, co zapewnić mu może dłuższe wsparcie i odporność na źle napisane aplikacje firm zewnętrznych.

I to właśnie ten wyższy wariant dostępny jest teraz w Selgrosie za 219 zł netto, czyli 269,37 zł brutto. Ceny w dużych sklepach według Ceneo kształtują się w najlepszym wypadku na poziomie 299 zł i jeśli ktoś szukał legendarnego Chromecasta choć trochę taniej, a nie chciał słabszej wersji FullHD, wie teraz, gdzie warto się wybrać.

Tutaj uwaga, na stronie internetowej Selgrosu sprzęt już się wyprzedał i jedyna możliwość skorzystania z oferty to upolowanie Google Chromecast 4.0 4K w sklepach stacjonarnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przystawce telewizyjnej Google'a, zapraszamy do naszej szczegółowej recenzji.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis, Allmy / Shutterstock