Galaxy Buds3 Pro w prezencie. Ruszyła nowa promocja

Samsung rozpoczął wrzesień kolejną ze swoich promocji, w których zachęca do kupna smartfonów Galaxy, rozdając prezenty. Promocja obejmuje tym razem najnowsze składane modele Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 oraz Galaxy Z Flip7 FE, kupione w czasie trwania promocji, czyli od 1 do 14 września 2025 r. Prezentem są natomiast świetne słuchawki Galaxy Buds3 Pro, obecnie dostępne w sklepach za około 700 zł.

Zasady promocji przypominają poprzednie tego typu akcje Samsunga. Aby skorzystać z oferty, należy w terminie 1-14 września kupić jedno z wymienionych urządzeń u autoryzowanego partnera handlowego – wśród nich znajdują się operatorzy Orange, Play, Plus czy T-Mobile, a także duże sieci sklepów, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik czy x-kom (pełna lista w regulaminie).

Po zakupie jednego z telefonów objętych akcją trzeba dokonać jego aktywacji na terenie Polski z kartą SIM polskiego operatora. Jest na to czas do 21 września 2025 roku. W drugim kroku należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnia formularz zgłoszeniowy, dołączając dowód zakupu. Formularz wymaga podania danych takich jak model i numer IMEI smartfonu, imię, nazwisko, adres wysyłki w Polsce, numer telefonu czy e-mail. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 14 dni roboczych. Po pozytywnej ocenie słuchawki Galaxy Buds3 Pro zostaną wysłana kurierem w ciągu 30 dni roboczych.