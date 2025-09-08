Samsung chwali się nagrodami. Na IFA 2025 dostał ich sporo

Nowy rozdział w historii IFA

IFA Innovation Awards to nowy program nagród, który po raz pierwszy wręczono w Berlinie. Organizatorzy chcą wyróżniać produkty odważne, przełomowe i dobrze zaprojektowane. Dla Samsunga było to wyjątkowo udane otwarcie – firma zgarnęła rekordową liczbę statuetek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od pralki po ultrasmartfony

Najwięcej emocji wzbudziła pralko-suszarka Bespoke AI Laundry Combo, która zdobyła tytuł Best in Design. Urządzenie łączy elegancki wygląd z oszczędnością energii i 7-calowym ekranem dotykowym.

Spore zainteresowanie wywołał też mobilny ekran The Movingstyle. To 27-calowy wyświetlacz QuadHD z uchwytem przypominającym torbę na ramię i kółkami, dzięki którym można go swobodnie przemieszczać po domu.

Kolejne nagrody zdobył kompaktowy projektor The Premiere5 z interaktywnym dotykiem oraz inteligentny projektor The Freestyle+, który korzysta z AI do poprawy obrazu i generowania wizualizacji ambientowych.

Tablety i smartfony też w czołówce

Samsung został doceniony także za sprzęt mobilny. Galaxy Tab S11 Ultra wyróżniono za produktywność i gaming, a Galaxy Z Fold7 otrzymał nagrodę w kategorii łączności i komunikacji. Jury zwróciło uwagę na połączenie designu, sztucznej inteligencji i dużego ekranu, który zmienia sposób korzystania ze smartfonu.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Wśród wyróżnień znalazły się także inne nowości – Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Buds3 FE. Wszystkie te urządzenia pokazują, że Koreańczycy mocno stawiają na AI i personalizację.

Samsung Galaxy S25 FE 0 opinii Samsung Galaxy S25 FE 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej