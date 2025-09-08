Samsung chwali się nagrodami. Na IFA 2025 dostał ich sporo
Samsung znów znalazł się w centrum uwagi. Podczas targów IFA 2025 w Berlinie koreańska firma odebrała 9 nagród Best of Innovation i aż 17 wyróżnień honorowych.
Nowy rozdział w historii IFA
IFA Innovation Awards to nowy program nagród, który po raz pierwszy wręczono w Berlinie. Organizatorzy chcą wyróżniać produkty odważne, przełomowe i dobrze zaprojektowane. Dla Samsunga było to wyjątkowo udane otwarcie – firma zgarnęła rekordową liczbę statuetek.
Od pralki po ultrasmartfony
Najwięcej emocji wzbudziła pralko-suszarka Bespoke AI Laundry Combo, która zdobyła tytuł Best in Design. Urządzenie łączy elegancki wygląd z oszczędnością energii i 7-calowym ekranem dotykowym.
Spore zainteresowanie wywołał też mobilny ekran The Movingstyle. To 27-calowy wyświetlacz QuadHD z uchwytem przypominającym torbę na ramię i kółkami, dzięki którym można go swobodnie przemieszczać po domu.
Kolejne nagrody zdobył kompaktowy projektor The Premiere5 z interaktywnym dotykiem oraz inteligentny projektor The Freestyle+, który korzysta z AI do poprawy obrazu i generowania wizualizacji ambientowych.
Tablety i smartfony też w czołówce
Samsung został doceniony także za sprzęt mobilny. Galaxy Tab S11 Ultra wyróżniono za produktywność i gaming, a Galaxy Z Fold7 otrzymał nagrodę w kategorii łączności i komunikacji. Jury zwróciło uwagę na połączenie designu, sztucznej inteligencji i dużego ekranu, który zmienia sposób korzystania ze smartfonu.
Wśród wyróżnień znalazły się także inne nowości – Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Buds3 FE. Wszystkie te urządzenia pokazują, że Koreańczycy mocno stawiają na AI i personalizację.