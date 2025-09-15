Galaxy S26 Ultra zaskoczy wszystkich. Sprawdź, co szykuje Samsung

Ten sam rozmiar, ale nowe technologie

Według znanego leakera Ice Universe, Galaxy S26 Ultra otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,89 cala. To dokładnie tyle samo, co w Galaxy S25 Ultra. Może to rozczarować osoby oczekujące większego panelu. Źródła mówią jednak o niespodziankach, jakie Samsung ukrył w ekranie.

Nie ma jeszcze oficjalnych szczegółów, ale mówi się o dwóch technologiach: Flex Magic Pixel oraz Color Filter on Encapsulation (CoE). Pierwsza z nich ma wykorzystywać sztuczną inteligencję do kontroli kątów widzenia i poprawy prywatności. Druga to rozwiązanie znane już z serii Fold – odpowiada za lepsze czernie, wyższą jasność w słońcu, oszczędność energii i lepszą widoczność w każdych warunkach.

Smuklejszy i z potężnymi aparatami

Galaxy S26 Ultra ma być cieńszy niż poprzednik i otrzymać bardziej zaokrąglone rogi. Na tylnym panelu pojawi się ogromna wyspa z aparatami. Trzy z nich zostaną ulepszone, a teleobiektyw 50 Mpix pozostanie bez większych zmian już czwarty rok z rzędu.

Smartfon zachowa baterię 5000 mAh i masę zbliżoną do Galaxy S25 Ultra. Innowacje mają więc dotyczyć głównie wyświetlacza i aparatów. No i wydajniejszego procesora (najpewniej Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Rywalizacja z Apple

Wcześniej na rynku debiutuje Apple iPhone 17 Pro, który budzi duże emocje i stanowi jedną z najważniejszych premier 2025 roku. Samsung będzie musiał wykorzystać wszystkie atuty Galaxy S26 Ultra, jeśli chce przebić popularność nowego iPhone’a i umocnić swoją pozycję w segmencie premium. Czy to się uda, przekonamy się za kilka miesięcy.

Premiera smartfonów z serii Galaxy S26 powinna się odbyć w styczniu przyszłego roku.