Sprzęt

Galaxy S26 Ultra zaskoczy wszystkich. Sprawdź, co szykuje Samsung

Samsung szykuje nowe flagowce, który mogą wyznaczyć standardy na rynku smartfonów. Topowy model, Galaxy S26 Ultra, będzie podobny rozmiarem do poprzednika, a kluczowe innowacje mają kryć się w jego ekranie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:46
0
Galaxy S26 Ultra zaskoczy wszystkich. Sprawdź, co szykuje Samsung

Ten sam rozmiar, ale nowe technologie

Według znanego leakera Ice Universe, Galaxy S26 Ultra otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,89 cala. To dokładnie tyle samo, co w Galaxy S25 Ultra. Może to rozczarować osoby oczekujące większego panelu. Źródła mówią jednak o niespodziankach, jakie Samsung ukrył w ekranie.

Nie ma jeszcze oficjalnych szczegółów, ale mówi się o dwóch technologiach: Flex Magic Pixel oraz Color Filter on Encapsulation (CoE). Pierwsza z nich ma wykorzystywać sztuczną inteligencję do kontroli kątów widzenia i poprawy prywatności. Druga to rozwiązanie znane już z serii Fold – odpowiada za lepsze czernie, wyższą jasność w słońcu, oszczędność energii i lepszą widoczność w każdych warunkach.

Smuklejszy i z potężnymi aparatami

Galaxy S26 Ultra ma być cieńszy niż poprzednik i otrzymać bardziej zaokrąglone rogi. Na tylnym panelu pojawi się ogromna wyspa z aparatami. Trzy z nich zostaną ulepszone, a teleobiektyw 50 Mpix pozostanie bez większych zmian już czwarty rok z rzędu.

Smartfon zachowa baterię 5000 mAh i masę zbliżoną do Galaxy S25 Ultra. Innowacje mają więc dotyczyć głównie wyświetlacza i aparatów. No i wydajniejszego procesora (najpewniej Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Rywalizacja z Apple

Wcześniej na rynku debiutuje Apple iPhone 17 Pro, który budzi duże emocje i stanowi jedną z najważniejszych premier 2025 roku. Samsung będzie musiał wykorzystać wszystkie atuty Galaxy S26 Ultra, jeśli chce przebić popularność nowego iPhone’a i umocnić swoją pozycję w segmencie premium. Czy to się uda, przekonamy się za kilka miesięcy.

Premiera smartfonów z serii Galaxy S26 powinna się odbyć w styczniu przyszłego roku.

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Samsung Galaxy S25 Ultra w OleOle
Samsung Galaxy S25 Ultra w x-kom
Samsung Galaxy S25 Ultra w Sferis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Apple iPhone 17 Pro Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 Ultra ekran Flex Magic Pixel Color Filter on Encapsulation
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: @UniverseIse / X, Phone Arena