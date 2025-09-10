Sprzęt

Galaxy S26 Ultra. Zmiana, o której nikt nie mówi głośno

Nadchodzący flagowiec Samsunga coraz mocniej odsłania swoje tajemnice. W sieci pojawiły się informacje o konstrukcji Galaxy S26 Ultra i zmianach w jego aparatach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy S26 Ultra. Zmiana, o której nikt nie mówi głośno

Aparat większy niż kiedykolwiek

Samsung Galaxy S26 Ultra ma być smuklejszy niż jego poprzednik, ale tylko na pierwszy rzut oka. Grubość obudowy w najcieńszym miejscu spadnie do 7,9 mm, jednak sam moduł aparatów urośnie aż do 4,5 mm. Dla porównania, w Galaxy S25 Ultra było to tylko 2,4 mm. Różnica jest więc ogromna i natychmiast widoczna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co więcej, większa będzie również całkowita grubość nowej Ultry. W przypadku modelu Galaxy S25 Ultra mamy 8,2 mm + 2,4 mm = 10,6 mm. W Galaxy S26 Ultra będzie 7,9 mm + 4,5 mm = 12,4 mm. To aż o niemal 2 mm więcej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
0 zł
1400.79 zł - najniższa cena
Kup teraz 1400.79 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
-124.82 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 875.17 zł
Advertisement
Galaxy S26 Ultra. Zmiana, o której nikt nie mówi głośno

Samsung zdecydował się na ten krok, aby pomieścić nową optykę głównego aparatu i teleobiektywu. Główny aparat prawdopodobnie nie zmieni sensora (choć są źródła twierdzące inaczej), ale dostanie szerszą przysłonę f/1.4 z możliwością regulacji. Ma to poprawić jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

Teleobiektyw pod lupą

Najwięcej kontrowersji budzą teleobiektywy. Początkowo mówiło się o rozdzielczości 200 Mpix, jednak najnowsze przecieki wskazują na bardziej zachowawcze rozwiązanie – 50 Mpix w peryskopie i dodatkowy 12 Mpix teleobiektyw średniego zasięgu. Problem w tym, że ten pierwszy ma bardzo mały sensor 1/2,52", co jak na flagowca z 2026 roku wygląda bardzo skromnie.

Konkurencja już teraz stawia na ogromne matryce, więc decyzja Samsunga może wywołać sporo dyskusji. Pojawiają się też głosy, że firma celowo szykuje się do jeszcze większych zmian w kolejnych generacjach, a S26 Ultra jest jedynie etapem przejściowym.

Wymiary i masa

Jeśli chodzi o samą bryłę, Samsung Galaxy S26 Ultra ma być odrobinę większy od poprzednika – 163,4 mm wysokości i 77,9 mm szerokości. Całość ma ważyć niemal tyle samo – 217 g (218 g w Galaxy S25 Ultra).

Galaxy S26 Ultra. Zmiana, o której nikt nie mówi głośno

Nie mamy co tu liczyć również na rewolucję w zasilaniu, musząc się zadowolić akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Podobno jednak szybkość ładowania ma się poprawić, do 60 lub 65 W (zależnie od źródła). Dojść ma też obsługa magnetycznego ładowania bezprzewodowego Qi2.

Samsung Galaxy S25 Ultra
66 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
66 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Samsung Galaxy S25 Ultra w Neonet
Samsung Galaxy S25 Ultra w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy S25 Ultra w Sferis
Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung smartfon do zdjęć Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 Ultra wygląd
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, @UniverseIce / X
Źródła tekstu: @UniverseIce / X, GSMArena