Nowy Galaxy Ultra będzie inny niż wszystkie poprzednie

Koniec z ostrymi rogami

Galaxy S25 Ultra odszedł od prostokątnego, "notowego" wyglądu poprzednika. Zamiast ostrych rogów pojawiły się delikatne zaokrąglenia, co miało poprawić wygodę użytkowania. Samsung Galaxy S26 Ultra ma pójść krok dalej i zyskać jeszcze bardziej obłe kształty.

Dla mnie osobiście to wada, ale wiele osób z pewnością to doceni. Wcześniej narzekali oni, że ostre narożniki Galaxy S24 Ultra (nasz test) wręcz wbijały się w dłoń podczas trzymania telefonu. Samsung najwyraźniej postanowił raz na zawsze odejść od tej estetyki.

Większy ekran bez powiększania obudowy

Według Ice Universe, nowy topowy flagowiec Samsunga ma otrzymać 6,89-calowy wyświetlacz. To nieco więcej niż 6,86 cala w Galaxy S25 Ultra. Samsung osiągnie ten efekt nie powiększając telefonu, a redukując ramki wokół ekranu.

Równocześnie mówi się, że urządzenie będzie cieńsze i lżejsze. To ma znacząco poprawić komfort codziennego korzystania z niego.

Powrót wyspy na aparaty

Począwszy od modelu Galaxy S22 Ultra (nasz test), Samsung stawiał na minimalistyczny układ aparatów bez wyspy. Galaxy S26 Ultra może to zmienić. Trzy główne obiektywy (standardowy, ultraszerokokątny i teleobiektyw 5x) mają wrócić na nieco wystający moduł.

Powód? Rzekomo nowe, większe sensory, które wymagają więcej miejsca. Dla części użytkowników to dobra wiadomość. Wyspa chroni aparaty i sprawia, że telefon wygląda bardziej spójnie. Z drugiej jednak strony, pojedyncze obiektywy wystające z obudowy wyglądają bardziej lekko i elegancko.

Wydajność i nowe technologie

Pod maską spodziewany jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 oraz najnowsze moduły pamięci RAM. Powinno to zapewnić płynność działania na lata.

Nowością może być też ekran z technologią Flex Magic Pixel. Ma ona ograniczyć kąty widzenia i utrudnić podglądanie treści osobom postronnym. To coś w rodzaju cyfrowego filtra prywatności.

Premiera smartfonów z serii Galaxy S26 najprawdopodobniej nastąpi podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w styczniu 2026 roku.