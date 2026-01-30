Sprzęt

Data premiery Galaxy S26 potwierdzona. Samsungowi wyciekło zaproszenie

Do sieci trafiła grafika zdradzająca plany koreańskiego giganta. Poznaliśmy bardzo prawdopodobną datę debiutu nowych flagowców.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 30 STY 2026
1
Evan Blass ujawnia szczegóły

Znany w branży Evan Blass opublikował na platformie X wiarygodnie wyglądające zaproszenie. Dotyczy ono nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked 2026. Na grafice widnieje data 25 lutego 2026 roku. Termin ten pokrywa się z wieloma wcześniejszymi nieoficjalnymi doniesieniami. Stylistyka materiału pasuje do estetyki stosowanej przez producenta w poprzednich latach.

Na lutowym wydarzeniu zobaczymy smartfony z serii Galaxy S26. W jej skład wejdą modele podstawowy, wariant z plusem oraz wersja Ultra. Tego samego dnia zadebiutować mają również nowe słuchawki z rodziny Galaxy Buds4.

Samsung nie wysłał jeszcze oficjalnych zaproszeń do mediów. Należy więc wciąż traktować te informacje z lekkim dystansem.

Kiedy ruszy sprzedaż

Ujawniona data dotyczy oficjalnej prezentacji urządzeń. Tego samego dnia mogą jednak wystartować zamówienia przedpremierowe. Faktyczna dostępność smartfonów w sklepach nastąpi zapewne w marcu. W dotychczasowych plotkach pojawiała się data 11 marca 2026 roku, czyli 14 dni po prezentacji. Taki scenariusz byłby zgodny z cyklem wydawniczym firmy z ostatnich lat.

Producent potwierdził niedawno jedną z kluczowych nowości w nadchodzącej serii. Będzie to technologia Privacy Display, zwiększająca prywatność użytkownika.

Oficjalne potwierdzenie daty wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 przez firmę Samsung powinno nastąpić w najbliższych dniach.

telepolis
samsung nowy smartfon samsung nowe słuchawki samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 galaxy unpacked 2026 Samsung Galaxy S26 premiera Samsung Galaxy Buds4 Samsung Galaxy Buds4 Pro Samsung Galaxy S26+
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Evan Blass / X
Źródła tekstu: Evan Blass / X, Android Headlines, GSMArena