Data premiery Galaxy S26 potwierdzona. Samsungowi wyciekło zaproszenie

Evan Blass ujawnia szczegóły

Znany w branży Evan Blass opublikował na platformie X wiarygodnie wyglądające zaproszenie. Dotyczy ono nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked 2026. Na grafice widnieje data 25 lutego 2026 roku. Termin ten pokrywa się z wieloma wcześniejszymi nieoficjalnymi doniesieniami. Stylistyka materiału pasuje do estetyki stosowanej przez producenta w poprzednich latach.

Na lutowym wydarzeniu zobaczymy smartfony z serii Galaxy S26. W jej skład wejdą modele podstawowy, wariant z plusem oraz wersja Ultra. Tego samego dnia zadebiutować mają również nowe słuchawki z rodziny Galaxy Buds4.

Samsung nie wysłał jeszcze oficjalnych zaproszeń do mediów. Należy więc wciąż traktować te informacje z lekkim dystansem.

Kiedy ruszy sprzedaż

Ujawniona data dotyczy oficjalnej prezentacji urządzeń. Tego samego dnia mogą jednak wystartować zamówienia przedpremierowe. Faktyczna dostępność smartfonów w sklepach nastąpi zapewne w marcu. W dotychczasowych plotkach pojawiała się data 11 marca 2026 roku, czyli 14 dni po prezentacji. Taki scenariusz byłby zgodny z cyklem wydawniczym firmy z ostatnich lat.

Producent potwierdził niedawno jedną z kluczowych nowości w nadchodzącej serii. Będzie to technologia Privacy Display, zwiększająca prywatność użytkownika.