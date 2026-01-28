Sprzęt

Samsung potwierdza przecieki. To koniec podglądania ekranu

Samsung zapowiedział wprowadzenie nowego rozwiązania chroniącego prywatność użytkowników smartfonów. Technologia ma uniemożliwić osobom postronnym odczytywanie treści z wyświetlacza w miejscach publicznych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:03
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung potwierdza przecieki. To koniec podglądania ekranu

Samsung potwierdza przecieki

Koreański producent wydał komunikat zapowiadający nowość w systemie bezpieczeństwa. Tym samym Samsung oficjalnie potwierdził krążące od pewnego czasu w sieci doniesienia. Przecieki sugerowały prace nad funkcją utrudniającą podglądanie ekranu przez osoby trzecie. Teraz wiemy już, że takie rozwiązanie faktycznie powstaje i wkrótce trafi do użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem jest powszechny. Korzystamy z telefonów w autobusach, windach czy w kolejkach do kasy. W takich sytuacjach łatwo o utratę wrażliwych danych. Ktoś stojący obok może zobaczyć wpisywane hasło lub treść prywatnej wiadomości. Nowa funkcja ma wyeliminować to ryzyko bez konieczności naklejania fizycznych folii prywatyzujących.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A266
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Inteligentna ochrona pikseli

Opracowywana technologia nie będzie działać w sposób ciągły. Inżynierowie postawili na elastyczność. System pozwoli na selektywne wzmocnienie zabezpieczeń w wybranych momentach. Ochrona aktywuje się na przykład podczas wpisywania haseł logowania lub uruchamiania aplikacji bankowej. Użytkownik nie będzie musiał zmieniać głównych ustawień całego urządzenia.

Zabezpieczenie obejmie nie tylko pełnoekranowe aplikacje. Samsung wskazuje, że ochrona dotyczy także mniejszych elementów interfejsu (zdjęcia poniżej). Mogą to być wyskakujące powiadomienia czy systemowe okna dialogowe. Rozwiązanie zaoferuje precyzyjną konfigurację. Można je włączyć na stałe, ograniczyć czasowo lub całkowicie wyłączyć w bezpiecznym otoczeniu domowym.

Samsung potwierdza przecieki. To koniec podglądania ekranu

Efekt pięciu lat prac

Nowy standard prywatności nie powstał z dnia na dzień. Przedstawiciele firmy informują, że jest to efekt ponad pięciu lat prac inżynieryjnych. Testowano różne scenariusze użycia smartfonów w rzeczywistych warunkach. Pozwoliło to na stworzenie systemu łączącego warstwę sprzętową z programową.

Koreańczycy określają to mianem ochrony prywatności na poziomie pikseli. Funkcja stanie się integralną częścią platformy Samsung Knox. Dołączy tym samym do takich rozwiązań, jak Knox Vault czy Knox Matrix. Samsung zapowiada, że technologia trafi do smartfonów Galaxy w najbliższym czasie. Według wcześniejszych, nieoficjalny doniesień, ma ona trafić do nadchodzących flagowców Samsunga, których premiera prawdopodobnie odbędzie się 25 lutego 2026 roku.

Image
telepolis
Android cyberbezpieczeństwo samsung Samsung Galaxy Samsung Knox ochrona prywatności Samsung Galaxy S26 nowy ekran samsung
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ice Universe / X
Źródła tekstu: Samsung