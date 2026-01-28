Samsung potwierdza przecieki. To koniec podglądania ekranu

Samsung potwierdza przecieki

Koreański producent wydał komunikat zapowiadający nowość w systemie bezpieczeństwa. Tym samym Samsung oficjalnie potwierdził krążące od pewnego czasu w sieci doniesienia. Przecieki sugerowały prace nad funkcją utrudniającą podglądanie ekranu przez osoby trzecie. Teraz wiemy już, że takie rozwiązanie faktycznie powstaje i wkrótce trafi do użytkowników.

Problem jest powszechny. Korzystamy z telefonów w autobusach, windach czy w kolejkach do kasy. W takich sytuacjach łatwo o utratę wrażliwych danych. Ktoś stojący obok może zobaczyć wpisywane hasło lub treść prywatnej wiadomości. Nowa funkcja ma wyeliminować to ryzyko bez konieczności naklejania fizycznych folii prywatyzujących.

Inteligentna ochrona pikseli

Opracowywana technologia nie będzie działać w sposób ciągły. Inżynierowie postawili na elastyczność. System pozwoli na selektywne wzmocnienie zabezpieczeń w wybranych momentach. Ochrona aktywuje się na przykład podczas wpisywania haseł logowania lub uruchamiania aplikacji bankowej. Użytkownik nie będzie musiał zmieniać głównych ustawień całego urządzenia.

Zabezpieczenie obejmie nie tylko pełnoekranowe aplikacje. Samsung wskazuje, że ochrona dotyczy także mniejszych elementów interfejsu (zdjęcia poniżej). Mogą to być wyskakujące powiadomienia czy systemowe okna dialogowe. Rozwiązanie zaoferuje precyzyjną konfigurację. Można je włączyć na stałe, ograniczyć czasowo lub całkowicie wyłączyć w bezpiecznym otoczeniu domowym.

Efekt pięciu lat prac

Nowy standard prywatności nie powstał z dnia na dzień. Przedstawiciele firmy informują, że jest to efekt ponad pięciu lat prac inżynieryjnych. Testowano różne scenariusze użycia smartfonów w rzeczywistych warunkach. Pozwoliło to na stworzenie systemu łączącego warstwę sprzętową z programową.