Do swojego nowego Galaxy będziesz mówić „Hey Plex”

Współpraca Samsunga z Perplexity to temat, o którym mówi się już od jakiegoś czasu. Koreański producent już teraz oferuje użytkownikom w USA darmowy dostęp do wersji Pro tej usługi, a silnik Perplexity trafił do niektórych urządzeń AGD z Bixby. Jednak najnowsze odkrycia wskazują, że integracja w smartfonach Galaxy będzie znacznie głębsza, niż początkowo przypuszczano.

Redaktorzy serwisu Android Authority przeanalizowali kod najnowszej wersji aplikacji Perplexity (v2.69.3) i natrafili na ślady funkcji, która może zmienić sposób, w jaki korzystamy z asystenta na telefonach Galaxy.

W plikach zaszyto odwołania do nowej komendy wybudzania: „Hey Plex”. Z analizy wynika, że funkcja ta ma działać analogicznie do dobrze znanego „Ok Google”. Oznacza to, że asystent będzie nasłuchiwał słowa klucza w tle i będzie mógł zostać wywołany nawet wtedy, gdy ekran smartfonu jest wygaszony.

Aby to zadziałało, użytkownik będzie musiał przejść proces konfiguracji, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie próbki głosu oraz udzielić stałego dostępu do mikrofonu. Kod sugeruje, że wstępna konfiguracja musi odbyć się przy użyciu wbudowanego mikrofonu telefonu, a zewnętrzne akcesoria Bluetooth są na tym etapie blokowane dla bezpieczeństwa.

Najciekawszym wnioskiem z analizy Android Authority nie jest jednak sama komenda, ale sposób jej implementacji. Kod aplikacji odwołuje się bezpośrednio do systemowych usług Samsunga. Zamiast polegać na standardowych interfejsach Androida, Perplexity zdaje się wykorzystywać dedykowane SDK Samsunga. To z koeli sugeruje, że aplikacja jest optymalizowana sprzętowo specjalnie pod urządzenia z serii Galaxy. Taki poziom dostępu zazwyczaj zarezerwowany jest dla usług natywnych, a nie zewnętrznych aplikacji do pobrania ze sklepu Play.

W plikach znaleziono również nowe grafiki, które mogą sugerować, że Perplexity będzie aplikacją preinstalowaną na przyszłych smartfonach Samsunga. Wszystko wskazuje na to, że tak głęboka integracja może zadebiutować wraz z serią Samsung Galaxy S26.

Na Galaxy S26 porozmawiasz sobie z zombie

Odkrycia te idealnie wpisują się w scenariusz, o którym pisaliśmy już wcześniej. Niedawne doniesienia sugerowały, że wraz z nakładką One UI 8.5 Perplexity może stać się silnikiem napędowym nowego Bixby. Zapomniany, niechętnie używany asystent Samsunga ma dzięki temu zyskać nowe życie. Połączenie z Perplexity stworzy dodatkowe możliwości wykorzystania funkcji sztucznej inteligencji dostarczane przez pakiet Galaxy AI.

Obecność dedykowanej komendy „Hey Plex” oraz wykorzystanie SDK Samsunga to techniczne potwierdzenie, że obie firmy pracują nad czymś więcej niż tylko prostą aplikacją do wyszukiwania.