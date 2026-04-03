10 rdzeni i Android 17 na pokładzie. Nowy Galaxy zdradza specyfikację

Po premierze flagowej serii Galaxy S26 powoli zbliża się dzień premiery kolejnego wariantu – niżej pozycjonowanego Galaxy S26 FE, czyli tradycyjnego modelu dla fanów. Są już pierwsze doniesienia o urządzeniu, pochodzące z Geekbench.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wpis w bazie tego popularnego benchmarku dotyczy telefonu o oznaczeniu kodowym SM-S741U, identyfikowanego właśnie jako Galaxy S26 FE. Przetestowany model napędzany jest przez 10-rdzeniowy układ o maksymalnym taktowaniu 3,30 GHz, współpracujący z 8 GB pamięci RAM. W teście wydajnościowym smartfon uzyskał 2426 punktów dla pojedynczego rdzenia oraz 8004 punkty w operacjach wielordzeniowych. Choć wyniki te stanowią zauważalny krok naprzód względem poprzedniej generacji FE, wciąż pozycjonują urządzenie poniżej wyników aktualnych flagowców koreańskiego producenta.

Dla porównania standardowy Exynos 2600 (2 nm) obecny w bazowych modelach Galaxy S26 i S26+ osiąga w Geekbench znacznie wyższe rezultaty, przekraczające 11 300 punktów w teście wielordzeniowym.

Samsung Galaxy S26 FE spotted on Geekbench.



Specifications:

⬛ Exynos 2500 (10-cores)

1 Core @ 3.30 GHz

2 Cores @ 2.75 GHz

5 Cores @ 2.36 GHz

2 Cores @ 1.80 GHz

🎮 Samsung Xclipse 950 GPU

🍭 Android 17

- 8GB RAM



Scores:

Single-core: 2,426

Multi-core: 8,004 pic.twitter.com/0QBmkCld7x — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 3, 2026

Pewną zagadką pozostaje dokładny model zastosowanego układu SoC. Obecność procesora graficznego Xclipse 950 sugeruje wykorzystanie układu Exynos 2500 (3 nm), który napędza składanego Galaxy Z Flip 7. Inny możliwy scenariusz to domniemany Exynos 2600e, który już wcześniej przewijał się w spekulacjach, jako nadchodząca, budżetowa wersja Exynosa 2600.

Jak widać, Samsung kontynuuje swoją dotychczasową strategię dla serii Fan Edition – czyli bierze wiele z flagowców, ale z pewnymi kompromisami. Poza danymi z Geekbench specyfikacja Galaxy S26 FE na razie pozostaje nieznana. Pojawiają się jednak spekulacje, że tegoroczny FE odziedziczy po swoim poprzedniku, Galaxy S25 FE, smukłą obudowę, ekran Dynamic AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,7 cala oraz baterię o pojemności 4900 mAh lub nieznaczeni większej. Znając konserwatyzm Samsunga, trudno liczyć na wielką rewolucję.