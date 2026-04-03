Sprzęt

10 rdzeni i Android 17 na pokładzie. Nowy Galaxy zdradza specyfikację

Nadchodzący Samsung Galaxy S26 FE pojawił się właśnie w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Smartfon został przetestowany z systemem Android 17, ujawniając pierwsze szczegóły dotyczące swojej wydajności.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 03 KWI 2026
Po premierze flagowej serii Galaxy S26 powoli zbliża się dzień premiery kolejnego wariantu – niżej pozycjonowanego  Galaxy S26 FE, czyli tradycyjnego modelu dla fanów. Są już pierwsze doniesienia o urządzeniu, pochodzące z Geekbench.

Wpis w bazie tego popularnego benchmarku dotyczy telefonu o oznaczeniu kodowym SM-S741U, identyfikowanego właśnie jako Galaxy S26 FE. Przetestowany model napędzany jest przez 10-rdzeniowy układ o maksymalnym taktowaniu 3,30 GHz, współpracujący z 8 GB pamięci RAM. W teście wydajnościowym smartfon uzyskał 2426 punktów dla pojedynczego rdzenia oraz 8004 punkty w operacjach wielordzeniowych. Choć wyniki te stanowią zauważalny krok naprzód względem poprzedniej generacji FE, wciąż pozycjonują urządzenie poniżej wyników aktualnych flagowców koreańskiego producenta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1926.41 zł - najniższa cena
Kup teraz 1926.41 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
0 zł
1678.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 1678.59 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A376
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A376
-200 zł
2269 zł - najniższa cena
Kup teraz 2069 zł
Advertisement

Dla porównania standardowy Exynos 2600 (2 nm) obecny w bazowych modelach Galaxy S26 i S26+ osiąga w Geekbench znacznie wyższe rezultaty, przekraczające 11 300 punktów w teście wielordzeniowym.

Pewną zagadką pozostaje dokładny model zastosowanego układu SoC. Obecność procesora graficznego Xclipse 950 sugeruje wykorzystanie układu Exynos 2500 (3 nm), który napędza składanego Galaxy Z Flip 7. Inny możliwy scenariusz to domniemany Exynos 2600e, który już wcześniej przewijał się w spekulacjach, jako nadchodząca, budżetowa wersja Exynosa 2600.

Jak widać, Samsung kontynuuje swoją dotychczasową strategię dla serii Fan Edition – czyli bierze wiele z flagowców, ale z pewnymi kompromisami. Poza danymi z Geekbench specyfikacja Galaxy S26 FE na razie pozostaje nieznana. Pojawiają się jednak spekulacje, że tegoroczny FE odziedziczy po swoim poprzedniku, Galaxy S25 FE, smukłą obudowę, ekran Dynamic AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,7 cala oraz baterię o pojemności 4900 mAh lub nieznaczeni większej. Znając konserwatyzm Samsunga, trudno liczyć na wielką rewolucję.

Premiera nowego przedstawiciela serii Fan Edition planowana jest na trzeci kwartał 2026 roku. 

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: 91 Mobiles