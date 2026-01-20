Samsung Galaxy A57 nie ma już przed nami tajemnic

Smukła obudowa i solidne wykonanie

Nowy średniak Samsunga przejdzie wyraźną kurację odchudzającą. Obudowa urządzenia ma mieć zaledwie 6,9 mm grubości. To duża zmiana względem poprzednika, który mierzył 7,4 mm. Smartfon będzie przy tym lżejszy - ma ważyć 182 gramy.

Producent postawi na sprawdzone materiały wysokiej klasy. Telefon otrzyma metalową ramkę oraz szklane wykończenie plecków. Konstrukcja zachowa odporność na pył i wodę na poziomie IP67. Na froncie znajdzie się wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala z odświeżaniem 120 Hz.

Nowy procesor i więcej pamięci RAM

Wewnątrz Galaxy A57 znajdzie się układ Exynos 1680. To jednostka wykonana w procesie 4 nm, która rozpędza się do 2,9 GHz. Za grafikę odpowiada układ AMD Xclipse 550. Samsung najwyraźniej rezygnuje z najsłabszych wersji pamięciowych. W specyfikacji widnieją jedynie warianty z 8 GB oraz 12 GB RAM-u.

Użytkownicy otrzymają 256 GB miejsca na pliki i system. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.

Aparat Sony i szybkie ładowanie 45 W

Główny aparat z tyłu to jednostka 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Samsung planuje użyć tu sensora Sony IMX906. Zestaw uzupełniają dwa dodatkowe aparaty: ultraszerokokątny 12 Mpix oraz makro 5 Mpix. Do zdjęć selfie posłuży przedni aparat o rozdzielczości 12 Mpix.

Mimo bardzo smukłej obudowy, Samsung zmieścił w środku ogniwo 5000 mAh. Bardzo ważną zmianą jest wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 45 W. To parametr lepszy, niż zaoferuje podstawowy wariant flagowej serii Galaxy S26. Oficjalna prezentacja modelu Galaxy A57 powinna się odbyć w lutym 2026 roku. Inne źródła podają bardziej ogólnie pierwszy kwartał tego roku.