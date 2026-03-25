Galaxy A57 i A37 oficjalnie. Samsung daje 6 lat wsparcia i AI

Samsung zaprezentował nowe smartfony ze średniej półki. Modele Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G to przede wszystkim odświeżone podzespoły w znanej formie. Urządzenia otrzymały też bardzo długie wsparcie oprogramowania.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:38
2
Znany wygląd i kosmetyczne poprawki

Producent nie zmienił drastycznie projektu obudowy, przez co nowe telefony wyglądają niemal identycznie jak ubiegłoroczne modele. Główne różnice to węższe ramki wokół ekranu w droższym modelu i smuklejsza konstrukcja. Samsung Galaxy A57 5G ma teraz 6,9 milimetra grubości przy masie 179 gramów. Z kolei Samsung Galaxy A37 5G ma grubość 7,4 milimetra i waży 196 gramów. Wokół obiektywów aparatów pojawiło się półprzezroczyste wykończenie nazwane Ambient Island.

Przód i tył obu smartfonów pokrywa szkło Gorilla Glass Victus+. Ramka w modelu Galaxy A57 jest wykonana z aluminium, a boki w Galaxy A37 są w całości plastikowe. Oba urządzenia są wodoszczelne i pyłoszczelne, zgodnie z normą IP68. Pozwala to na zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość 1,5 metra do 30 minut.

Ekrany i nowa wydajność

W obu smartfonach zastosowano płaskie wyświetlacze Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Mają one rozdzielczość FullHD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność paneli wynosi 1900 nitów.

Sercem modelu Galaxy A57 jest nowy układ Exynos 1680, wykonany w procesie 4 nm. Smartfon otrzymał o 13% większą komorę parową do efektywnego chłodzenia. Powinno to zapewnić stabilniejszą pracę sprzętu. Model Galaxy A37 napędza procesor Exynos 1480.

Pamięć operacyjna to od 8 do 12 GB w modelu A57 i od 6 do 12 GB w wariancie A37. Użytkownicy otrzymają 128 GB lub 256 GB przestrzeni na dane. Telefony nie obsługują kart pamięci microSD. Samsung Galaxy A57 5G wspiera łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 6.0. Wersja A37 obsługuje standard Wi-Fi 6.

Usprawnione aparaty

Główny aparat w Galaxy A57 ma rozdzielczość 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Wspiera go aparat ultraszerokokątny 12 Mpix i aparat makro 5 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 12 Mpix. Oprogramowanie tego modelu wprowadza płynne przejścia obrazu między obiektywami podczas przybliżania. Urządzenie szybciej łączy klatki w trybie HDR.

Galaxy A37 otrzymał główny aparat 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i aparat makro 5 Mpix z tyłu oraz aparat do selfie 12 Mpix z przodu. Oba telefony oferują ulepszony tryb nocny dla wideo. Nagrania w słabym świetle mają mniejszą ilość szumów, stając się dzięki temu dużo wyraźniejsze.

Sztuczna inteligencja i wsparcie

Nowe urządzenia obsługują funkcję Circle to Search z opcją łatwego wyszukiwania ubrań oraz funkcję transkrypcji głosu na tekst w dyktafonie. System potrafi też automatycznie zamieniać rozmowy telefoniczne na notatki. Oprogramowanie integruje asystenta Gemini. Znalazła się w nim również najnowsza wersja Bixby 4.0 do sterowania inteligentnym domem. Smartfony zasilają akumulatory o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Jeśli chodzi o wsparcie, producent dostarczy sześć dużych aktualizacji systemu operacyjnego Android. Telefony otrzymają też sześć lat łatek bezpieczeństwa. Ochronę plików na serwerach zapewnia szyfrowanie w ramach usługi Samsung Cloud.

Dostępność i cena

Najnowsze smartfony Samsunga będą dostępne w Polsce od 10 kwietnia 2026 roku. Model Galaxy A57 5G zadebiutuje w kolorach szarym, granatowym, jasnoniebieskim i fioletowym z następującymi cenami (za Media Expert):

  • 2309 zł za wariant 8/128 GB,
  • 2569 zł za wariant 8/256 GB.

Samsung Galaxy A37 5G trafi do sklepów w wersjach grafitowej, szarozielonej, białej oraz lawendowej. Ceny są takie:

  • 1869 zł za wariant 6/128 GB,
  • 2269 zł za wariant 8/256 GB.

Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung