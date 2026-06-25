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Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

Samsung rozwija swoją popularną serię A i wprowadza model Galaxy A27 5G. To następca znanego A26 5G, który ma oferować wygodniejszą obsługę i więcej inteligentnych funkcji. Producent stawia na lepszy ekran, wydajność i praktyczne AI.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:04
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Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI
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Większy ekran i smuklejsza forma

Nowy Galaxy A27 5G otrzymał 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. To oznacza płynniejsze przewijanie i bardziej komfortowe oglądanie wideo. Samsung zastosował tu panel Infinity-O, w którym przedni aparat jest mniej widoczny dzięki małemu otworowi w ekranie.

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Ramki są węższe i bardziej symetryczne, co zwiększa powierzchnię roboczą. Jednocześnie obudowa ma 7,8 mm grubości, więc telefon powinien dobrze leżeć w dłoni.

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Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

Wydajność na co dzień i do rozrywki

Za płynne działanie urządzenia odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ma to się przekładać na szybsze przełączanie aplikacji i stabilniejszą pracę przy wielu zadaniach. Producent poprawił też wydajność grafiki, co docenią osoby grające lub oglądające streaming.

Samsung zastosował szybką pamięć o wysokiej przepustowości. Ma to przełożyć się na lepszą energooszczędność i sprawniejsze działanie systemu. Na froncie znalazł się aparat 12 Mpix, który ma lepiej radzić sobie z kolorami i światłem w selfie. Tylny zestaw składa się z trzech aparatów: głównego 50 Mpix, ultraszerokokątnego 5 Mpix oraz makro 2 Mpix.

Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

AI coraz bardziej praktyczne

Galaxy A27 5G rozwija zestaw funkcji określanych jako Awesome Intelligence. Circle to Search (zakreśl, aby wyszukać) pozwala teraz rozpoznawać kilka obiektów jednocześnie, na przykład ubrania i dodatki na zdjęciu. Możliwe jest też ich wirtualne przymierzanie bezpośrednio z poziomu wyszukiwania.

Ulepszono narzędzie Object Eraser, które dokładniej usuwa niechciane elementy ze zdjęć. Z kolei dyktafon potrafi nie tylko transkrybować nagrania, ale też tłumaczyć je w czasie rzeczywistym – w aż 22 językach.

Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

Smartfon obsługuje różnych asystentów AI, w tym Google Gemini i Perplexity. Pojawia się też bardziej konwersacyjny Bixby, który pozwala sterować funkcjami telefonu naturalnym językiem. Integracja z aplikacjami, jak Galeria, ma być głębsza i bardziej intuicyjna.

Długie wsparcie i bezpieczeństwo

Samsung obiecuje do sześciu generacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń. To jeden z najmocniejszych punktów urządzenia w tej klasie. Za ochronę danych odpowiada platforma Knox oraz sprzętowy moduł Knox Vault.

Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

Dostępność i cena

Samsung Galaxy A27 5G trafi do sprzedaży 3 lipca 2026 roku na wybranych rynkach. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i różowym. Producent zaoferuje też opcjonalny pakiet Samsung Care+, który rozszerza ochronę urządzenia.

Samsung na razie nie podał oficjalnej ceny nowego średniaka.

Samsung Galaxy A27 5G
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Samsung Galaxy A27 5G

Samsung Galaxy A27 5G
0 opinii
Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
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Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung