Samsung Galaxy A27 5G zmierza do Polski. Większy ekran i więcej AI

Większy ekran i smuklejsza forma

Nowy Galaxy A27 5G otrzymał 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. To oznacza płynniejsze przewijanie i bardziej komfortowe oglądanie wideo. Samsung zastosował tu panel Infinity-O, w którym przedni aparat jest mniej widoczny dzięki małemu otworowi w ekranie.

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Ramki są węższe i bardziej symetryczne, co zwiększa powierzchnię roboczą. Jednocześnie obudowa ma 7,8 mm grubości, więc telefon powinien dobrze leżeć w dłoni.

Wydajność na co dzień i do rozrywki

Za płynne działanie urządzenia odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ma to się przekładać na szybsze przełączanie aplikacji i stabilniejszą pracę przy wielu zadaniach. Producent poprawił też wydajność grafiki, co docenią osoby grające lub oglądające streaming.

Samsung zastosował szybką pamięć o wysokiej przepustowości. Ma to przełożyć się na lepszą energooszczędność i sprawniejsze działanie systemu. Na froncie znalazł się aparat 12 Mpix, który ma lepiej radzić sobie z kolorami i światłem w selfie. Tylny zestaw składa się z trzech aparatów: głównego 50 Mpix, ultraszerokokątnego 5 Mpix oraz makro 2 Mpix.

AI coraz bardziej praktyczne

Galaxy A27 5G rozwija zestaw funkcji określanych jako Awesome Intelligence. Circle to Search (zakreśl, aby wyszukać) pozwala teraz rozpoznawać kilka obiektów jednocześnie, na przykład ubrania i dodatki na zdjęciu. Możliwe jest też ich wirtualne przymierzanie bezpośrednio z poziomu wyszukiwania.

Ulepszono narzędzie Object Eraser, które dokładniej usuwa niechciane elementy ze zdjęć. Z kolei dyktafon potrafi nie tylko transkrybować nagrania, ale też tłumaczyć je w czasie rzeczywistym – w aż 22 językach.

Smartfon obsługuje różnych asystentów AI, w tym Google Gemini i Perplexity. Pojawia się też bardziej konwersacyjny Bixby, który pozwala sterować funkcjami telefonu naturalnym językiem. Integracja z aplikacjami, jak Galeria, ma być głębsza i bardziej intuicyjna.

Długie wsparcie i bezpieczeństwo

Samsung obiecuje do sześciu generacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń. To jeden z najmocniejszych punktów urządzenia w tej klasie. Za ochronę danych odpowiada platforma Knox oraz sprzętowy moduł Knox Vault.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy A27 5G trafi do sprzedaży 3 lipca 2026 roku na wybranych rynkach. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i różowym. Producent zaoferuje też opcjonalny pakiet Samsung Care+, który rozszerza ochronę urządzenia.

Samsung na razie nie podał oficjalnej ceny nowego średniaka.