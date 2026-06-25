Apple podjęło decyzję. To ostatnia szansa na zakup taniego MacBooka

Więcej o podwyżkach napisał dla Was Przemek. Skupmy się więc na Neo. Owszem, to świetne laptopy, ale dzięki swojej niskiej cenie. Przy podwyżce rzędu 500 zł za wersję ich zakup traci sens. Czemu Apple to robi? No cóż, jesteśmy w trakcie bezprecedensowego kryzysu na rynku podzespołów. I chociaż Apple miało duże zapasy, to ma także duże wzięcie swoich produktów w związku z atrakcyjnymi cenami. Tym samym zapasy się skończyły i przyszły zapowiadane podwyżki. Liczyłem wtedy, że cena MacBooka Neo się nie zmieni, jednak to były płonne nadzieje. Wciąż jednak jest szansa.

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MacBook Neo wciąż tani, ale musisz być szybki

Bo widzicie: ceny podniosło Apple. Jednak polskie sklepy z elektroniką wciąż mają swoje zapasy. Tym samym w RTV Euro AGD wciąż możecie kupić MacBooka Neo 256 GB za jedyne 2649 zł. Natomiast wersja z 512 GB kosztuje w tym sklepie 3099 zł.

I za te pieniądze to naprawdę świetny sprzęt. Dostajemy w końcu świetny, 13-calowy ekran o rozdzielczości 2408 × 1506 pikseli, jasności 500 nitów i ze świetnym odwzorowaniem kolorów, mocną baterię, fenomenalne wykonanie dzięki metalowej obudowie o niezwykle jak na tę cenę precyzyjnym spasowaniu, oraz wygodną klawiaturę.