Sprzęt

Apple podjęło decyzję. To ostatnia szansa na zakup taniego MacBooka

Czy to oznacza, że MacBook Neo znika z rynku? Nic z tych rzeczy. Problem w tym, że przestaje być tani i z domyślnej ceny w Polsce 2999 zł skacze do 3499 zł za wariant podstawowy z dyskiem 256 GB. W przypadku wersji 512 GB skok cenowy jest z 3499 zł do 3999 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:37
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Telepolis.pl
Apple podjęło decyzję. To ostatnia szansa na zakup taniego MacBooka
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Więcej o podwyżkach napisał dla Was Przemek. Skupmy się więc na Neo. Owszem, to świetne laptopy, ale dzięki swojej niskiej cenie. Przy podwyżce rzędu 500 zł za wersję ich zakup traci sens. Czemu Apple to robi? No cóż, jesteśmy w trakcie bezprecedensowego kryzysu na rynku podzespołów. I chociaż Apple miało duże zapasy, to ma także duże wzięcie swoich produktów w związku z atrakcyjnymi cenami. Tym samym zapasy się skończyły i przyszły zapowiadane podwyżki. Liczyłem wtedy, że cena MacBooka Neo się nie zmieni, jednak to były płonne nadzieje. Wciąż jednak jest szansa.

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MacBook Neo wciąż tani, ale musisz być szybki

Bo widzicie: ceny podniosło Apple. Jednak polskie sklepy z elektroniką wciąż mają swoje zapasy. Tym samym w RTV Euro AGD wciąż możecie kupić MacBooka Neo 256 GB za jedyne 2649 zł. Natomiast wersja z 512 GB kosztuje w tym sklepie 3099 zł

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Sercem, owszem jest Apple A18 Pro, czyli procesor z iPhone, którego wspiera 8 GB RAM. Jednak testerzy i użytkownicy są tu zgodni: to rozwiązanie naprawdę działa. Sęk w tym, że za 3499 zł i za 3999 zł można liczyć na o wiele więcej. Za to za 2649 zł i 3099 zł to najlepsze, co można dziś kupić. Warto się jednak pośpieszyć. Nie wiadomo kiedy sklepy również podniosą ceny. Może to się stać nawet dziś. 

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telepolis
#Apple Macbook laptopy MacBook Neo
Źródła zdjęć: shutterstock