Google przegrywa wyścig. Specjaliści odchodzą do konkurencji

Google ma coraz większy kłopot z zatrzymaniem najważniejszych ludzi od sztucznej inteligencji. Jonas Adler i Alexander Pritzel, czyli badacze zaangażowani w rozwój modeli Gemini, odchodzą do Anthropic, które również zajmuje się AI. I nie jest to pojedynczy transfer, lecz część szerszego trendu, który uderza w jeden z najważniejszych projektów giganta.

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Gemini to dla Google coś więcej niż kolejny produkt. To odpowiedź firmy na ChatGPT, Claude i całą falę nowych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Nie dziwi więc, że każde odejście osób odpowiedzialnych za rozwój tych modeli jest uważnie obserwowane przez branżę.

W ostatnich dniach z Google pożegnał się także Noam Shazeer, jeden z najbardziej rozpoznawalnych badaczy AI. Mówimy o współautorze pracy o architekturze Transformer, na której opiera się dzisiejszy boom na duże modele językowe. Shazeer pracował w Google od 2000 roku, później współtworzył Character.AI, a następnie wrócił do firmy, by współpracować przy Gemini. Teraz zasila jednak OpenAI.

Do Anthropic przeszedł również John Jumper z Google DeepMind, jeden z twórców AlphaFold. To system, który potrafi przewidywać trójwymiarową strukturę białek na podstawie sekwencji aminokwasów i był jedną z najgłośniejszych naukowych demonstracji możliwości sztucznej inteligencji. Jumper wraz z Demisem Hassabisem został za tę pracę uhonorowany Noblem z chemii w 2024 roku.

Czemu wszyscy wybierają OpenAI i Anthropic? Bo obie firmy przygotowują się do wejścia na giełdę, a to oznacza, że mogą kusić najlepszych specjalistów udziałami z potencjalnie ogromnym wzrostem wartości. Dla badaczy z dużych, dojrzałych firm technologicznych taka obietnica może być bardzo atrakcyjna. Pensja w Google nadal robi wrażenie, ale udział w firmie tuż przed IPO potrafi działać na wyobraźnię znacznie mocniej.