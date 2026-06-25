Leć do Action. Ledwie 79,99 zł, a przyda się przez cały rok
Do Polski nadciąga niespotykana wcześniej fala upałów. I chociaż wedle prognoz najgorsze mają być 3 dni, to trzeba je przecież jakoś przetrwać. Na całe szczęście nie będzie aż tak gorąco, aby wentylator nie był nam w stanie zapewnić ulgi.
Wentylator, żeby działał efektywnie, musi wiać prosto na nas, a nie gdzieś w dal. To jednak sprawia, że to urządzenie powinno stać niedaleko, co już budzi pewne trudności w postaci plątaniny kabli. Można to rozwiązać na dwa sposoby: małym, przenośnym urządzeniem, lub wentylatorem, który będzie pełnił jeszcze dodatkową funkcję i stanie się stałym elementem wyposażenia. I właśnie ta druga opcja jest dostępna w Action w postaci wentylatora z lampą.
Wentylator z lampą z Action
Jest to 14-watowa konstrukcja, którą z przyjemnością postawimy przy fotelu, lub biurku. Skierowany w dół wentylator zapewni nam przyjemny podmuch powietrza w upalne dni. Natomiast wieczorami, także tymi zimnymi dostajemy lampę.
I to nie byle jaką, a oferującą oprócz podstawowego białego ciepłego, neutralnego i zimnego także pełną paletę kolorów RGB, oraz sterowanie pilotem. A wszystko to za jedyne 79,99 zł. Możemy więc zadbać o odpowiedni klimat i to nie tylko w tej dosłownej definicji tego słowa.