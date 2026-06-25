Leć do Action. Ledwie 79,99 zł, a przyda się przez cały rok

Wentylator, żeby działał efektywnie, musi wiać prosto na nas, a nie gdzieś w dal. To jednak sprawia, że to urządzenie powinno stać niedaleko, co już budzi pewne trudności w postaci plątaniny kabli. Można to rozwiązać na dwa sposoby: małym, przenośnym urządzeniem, lub wentylatorem, który będzie pełnił jeszcze dodatkową funkcję i stanie się stałym elementem wyposażenia. I właśnie ta druga opcja jest dostępna w Action w postaci wentylatora z lampą.