Karta pamięci Samsunga w świetnej promocji. Sam takich używam w konsoli i kamerze

Porządna karta pamięci nie tylko musi być pojemna. Ważna jest także szybkość zapisu i odczytu, oraz jej trwałość.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:56
Z kart Samsung Evo Plus korzystam od bardzo dawna. Jedna z nich robi za pamięć wewnętrzną mojego Switcha Lite, a kolejna znajduje się w kamerce DJI. Dlatego wiem, że to dobre nośniki, chociaż warto podkreślić, że przy zapełnieniu karty powyżej 50% musiałem przejść z nagrywania w 4K na Full HD. Jednak do nagrywania w wysokich rozdzielczościach są karty pamięci z segmentu PRO.

Samsung Evo Plus

Karta ta w promocyjnej cenie kosztuje jedyne 49 zł. Jest ona w standardzie microSD, chociaż w zestawie znajduje się adapter do SD. Oferuje ona 128 GB pamięci, prędkość odczytu na poziomie 130 MB/s i do 60 MB/s w przypadku zapisu. Mimo wielu lat dość intensywnego użytkowania jeszcze żadna mnie nie zawiodła, więc nie mam również uwag do ich trwałości.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Samsung