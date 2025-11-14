Karta pamięci Samsunga w świetnej promocji. Sam takich używam w konsoli i kamerze

Z kart Samsung Evo Plus korzystam od bardzo dawna. Jedna z nich robi za pamięć wewnętrzną mojego Switcha Lite, a kolejna znajduje się w kamerce DJI. Dlatego wiem, że to dobre nośniki, chociaż warto podkreślić, że przy zapełnieniu karty powyżej 50% musiałem przejść z nagrywania w 4K na Full HD. Jednak do nagrywania w wysokich rozdzielczościach są karty pamięci z segmentu PRO.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Evo Plus

Karta ta w promocyjnej cenie kosztuje jedyne 49 zł. Jest ona w standardzie microSD, chociaż w zestawie znajduje się adapter do SD. Oferuje ona 128 GB pamięci, prędkość odczytu na poziomie 130 MB/s i do 60 MB/s w przypadku zapisu. Mimo wielu lat dość intensywnego użytkowania jeszcze żadna mnie nie zawiodła, więc nie mam również uwag do ich trwałości.