Chcesz 3500 zł? Kup telewizor Samsung OLED

Promocja na telewizory Samsung OLED

Samsung kusi zwrotem gotówki przy zakupie nowych telewizorów. Promocja "Cashback OLED Samsung 2025" dotyczy modeli S90F i S95F. To flagowe matryce OLED z tegorocznej oferty producenta.

W środku znajdziemy procesor AI NQ4 Gen3. Samsung chwali się, że jest on wyposażony w 128 sieci neuronowych. W praktyce ma to oznaczać lepsze skalowanie obrazu do 4K oraz automatyczne dopasowanie kontrastu i kolorów do otoczenia. Widz nie musi grzebać w ustawieniach.

Wyższy model, S95F, ma też specjalną powłokę Glare Free. To filtr antyrefleksyjny, który ma rozwiązać problem odbić światła. Powinno to pomóc w mocno nasłonecznionych salonach z dużymi oknami.

Coś dla graczy

Telewizory mają też przyciągnąć graczy. Model S90F oferuje odświeżanie 144 Hz. Droższy S95F podbija stawkę do 165 Hz. Oba modele wspierają funkcje dla graczy, w tym specjalny Panel Gracza do szybkiej zmiany ustawień.

Całość działa pod kontrolą nowej wersji systemu Tizen z interfejsem One UI. Samsung zapewnia też bezpieczeństwo dzięki platformie Knox. Co ważne, producent obiecuje 7 lat wsparcia i aktualizacji systemu.

Jak dostać zwrot?

Promocja ma swoje zasady. Zakupu telewizora trzeba dokonać między 4 listopada a 15 grudnia 2025 roku u wskazanego w regulaminie partnera Samsunga. To jednak nie wszystko.

Po zakupie należy zostawić opinię o telewizorze. Musi mieć ona minimum 200 znaków i być opublikowana na stronie promocji, sklepu lub w porównywarce cenowej. Opinia musi zawierać dwa hashtagi: #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot oraz #PromocjaCashbackOLEDSamsung.

Ostatni krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.oled-cashback.samsung.pl. Wymagane jest do tego posiadanie konta Samsung. Na wypełnienie formularza mamy 14 dni od dokonania zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot otrzymamy w ciągu 21 dni roboczych.

Ile można odzyskać?

Wartość zwrotu zależy od kupionego modelu. Maksymalnie można odzyskać 3500 zł (za model QE83S95FAEXX). Cała lista możliwości wygląda tak:

3500 zł zwrotu za zakup telewizora QE83S95FAEXXH,

za zakup telewizora QE83S95FAEXXH, 2000 zł zwrotu za zakup telewizora QE83S90FAEXXH,

za zakup telewizora QE83S90FAEXXH, 1800 zł zwrotu za zakup telewizora QE77S95FATXXH,

za zakup telewizora QE77S95FATXXH, 1200 zł zwrotu za zakup telewizora QE77S90FAEXXH,

za zakup telewizora QE77S90FAEXXH, 1000 zł zwrotu za zakup telewizora QE65S95FATXXH,

za zakup telewizora QE65S95FATXXH, 800 zł zwrotu za zakup telewizora QE65S90FATXXH lub QE55S95FATXXH,

za zakup telewizora QE65S90FATXXH lub QE55S95FATXXH, 500 zł zwrotu za zakup telewizora QE55S90FAEXXH.