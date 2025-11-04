Sprzęt

Chcesz 3500 zł? Kup telewizor Samsung OLED

Samsung rozpoczął nową promocję na telewizory. Tym razem objęła ona modele OLED S90F i S95F. Można odzyskać sporą część wydanej kwoty, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:17
0


Promocja na telewizory Samsung OLED

Samsung kusi zwrotem gotówki przy zakupie nowych telewizorów. Promocja "Cashback OLED Samsung 2025" dotyczy modeli S90F i S95F. To flagowe matryce OLED z tegorocznej oferty producenta.

W środku znajdziemy procesor AI NQ4 Gen3. Samsung chwali się, że jest on wyposażony w 128 sieci neuronowych. W praktyce ma to oznaczać lepsze skalowanie obrazu do 4K oraz automatyczne dopasowanie kontrastu i kolorów do otoczenia. Widz nie musi grzebać w ustawieniach.

Wyższy model, S95F, ma też specjalną powłokę Glare Free. To filtr antyrefleksyjny, który ma rozwiązać problem odbić światła. Powinno to pomóc w mocno nasłonecznionych salonach z dużymi oknami.

Coś dla graczy

Telewizory mają też przyciągnąć graczy. Model S90F oferuje odświeżanie 144 Hz. Droższy S95F podbija stawkę do 165 Hz. Oba modele wspierają funkcje dla graczy, w tym specjalny Panel Gracza do szybkiej zmiany ustawień.

Całość działa pod kontrolą nowej wersji systemu Tizen z interfejsem One UI. Samsung zapewnia też bezpieczeństwo dzięki platformie Knox. Co ważne, producent obiecuje 7 lat wsparcia i aktualizacji systemu.



Jak dostać zwrot?

Promocja ma swoje zasady. Zakupu telewizora trzeba dokonać między 4 listopada a 15 grudnia 2025 roku u wskazanego w regulaminie partnera Samsunga. To jednak nie wszystko.

Po zakupie należy zostawić opinię o telewizorze. Musi mieć ona minimum 200 znaków i być opublikowana na stronie promocji, sklepu lub w porównywarce cenowej. Opinia musi zawierać dwa hashtagi: #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot oraz #PromocjaCashbackOLEDSamsung.

Ostatni krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.oled-cashback.samsung.pl. Wymagane jest do tego posiadanie konta Samsung. Na wypełnienie formularza mamy 14 dni od dokonania zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot otrzymamy w ciągu 21 dni roboczych.

Ile można odzyskać?

Wartość zwrotu zależy od kupionego modelu. Maksymalnie można odzyskać 3500 zł (za model QE83S95FAEXX). Cała lista możliwości wygląda tak:

  • 3500 zł zwrotu za zakup telewizora QE83S95FAEXXH,
  • 2000 zł zwrotu za zakup telewizora QE83S90FAEXXH,
  • 1800 zł zwrotu za zakup telewizora QE77S95FATXXH,
  • 1200 zł zwrotu za zakup telewizora QE77S90FAEXXH,
  • 1000 zł zwrotu za zakup telewizora QE65S95FATXXH,
  • 800 zł zwrotu za zakup telewizora QE65S90FATXXH lub QE55S95FATXXH,
  • 500 zł zwrotu za zakup telewizora QE55S90FAEXXH.


Promocja trwa od 4 listopada do 15 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Ta jest ograniczona i wynosi 2,619 mln zł. Lepiej się pospieszyć.

Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung