Samochód elektryczny Huawei jeszcze w tym roku?

Huawei myśli nad wejściem do kolejnej branży. Tym razem będą to samochody elektryczne. Chiński producent wyprzedzi zatem amerykańskiego Apple'a.

Ostatnio co chwilę informujemy o tym, że chiński Huawei wchodzi do kolejnych branż. Kiedyś producent znany był tylko z infrastruktury sieci, smartfonów, laptopów i elektroniki noszonej. Później doszła usługa chmurowa, górnictwo i rolnictwo. Ostatnio pojawiły się komputery Huaweia, monitor, a teraz Chińczycy pracują nad całkowicie nowym językiem programowania. Najnowsze wieści z Chin mówią jednak o tym, że Huawei pracuje też nad samochodami elektrycznymi.

Richard Yu stojący za sukcesem firmy w sektorze smartfonów teraz zwrócił swoją uwagę na segment samochodów elektrycznych. Partnerem miałyby być zakłady Changan Automobile. Agencja Reuters podaje, że samochody Huaweia mogą wejść do produkcji jeszcze w tym roku. Sam producent dementuje co prawda te doniesienia, jednak przyznaje on, że Huawei faktycznie interesuje się samochodami elektrycznymi. Ma to być jednak zainteresowanie dotyczące oprogramowania. Trzeba jednak pamiętać, ze Huawei dementował informacje o planowanej sprzedaży Honora aż do końca. Dlatego nie wykluczamy, że Reuters ma rację. Tym samym Huawei wyprzedziłby Apple'a, który myśli o tym samym rynku.

Źródło tekstu: Reuters, wł