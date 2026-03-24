AliExpress ratuje przed Wielkanocą. Ten gadżet zmieni wszystko
Już 5 kwietnia rozpocznie się Wielkanoc. Wszyscy doskonale wiemy, co to oznacza: okna w naszych domach i mieszkaniach muszą do tej pory stać się czyste, niczym kryształ. I albo zrobimy to sami, albo wyręczy nas w tym ten robot z AliExpress.
Mycie okien nie jest zbyt przyjemną czynnością. Szczególnie tych nieotwieranych, na 10 piętrze wieżowca, kiedy każda próba wyczyszczenia szyb kończy się przyjazdem straży pożarnej i policyjnego negocjatora krzyczącego przez megafon, że życie ma sens. No dobrze, może trochę przesadzam, ale kto lubi myć okna? No właśnie. A tu wystarczy je tylko wstępnie przetrzeć, przypiąć robota, zabezpieczyć go linką, żeby nikomu na głowę nie spadł i... niech myje je za nas.
Robot do mycia okien z AliExpress
Oczywiście robot wymaga nadzoru z naszej strony. Nie przeskoczy z szyby na szybę ani z okna na okno. Wymiana elementów mopujących również jest co jakiś czas konieczna. Jednak najgorsze zadanie, czyli umycie okna, wykonuje on sam. A, jako że jest zasilany z gniazdka, to nie musimy się martwić jego baterią, czy ograniczoną mocą.
Dodatkowo poza oknami może on umyć także kabinę prysznicową, czy wręcz płytki w łazience i kuchni, lustro, czy przeszkloną, zabudowaną szafę. A ile to kosztuje? Z kodem PLAFF03 144 złote, czyli niewiele jak na waszego prywatnego robota do wykonywania jednej z najbardziej uciążliwych prac, prawda? Co jednak najważniejsze: na pewno dotrze na czas, bo wysyłka odbywa się z Polski.