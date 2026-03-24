Aplikacje

Instagram ze sporą zmianą. Użytkownicy długo na to czekali

Instagram wprowadza istotną zmianę, na którą czekało wielu użytkowników. W końcu da się w pełni zapanować nad zdjęciami i filmami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:49

Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na pewno zdarzyło wam się wrzucić kilka zdjęć lub filmów na Instagrama w jednym poście. Problem w tym, że trzeba je dodawać w odpowiedniej kolejności, w jakiej chcemy, aby były wyświetlane. Czasami bywało to problematyczne. Dlatego serwis wprowadza zmiany, na które wiele osób czekało.

Dalsza część tekstu pod wideo

Instagram w końcu pozwala zmienić kolejność wyświetlania zdjęć i filmów, które dodawane były w tzw. karuzeli. Już nie trzeba dodawać ich w odpowiedniej kolejności. Teraz można ją zmienić już po wrzuceniu wszystkich materiałów.

Co ważne, zmiana dotyczy też już dodanych materiałów. Teraz możecie każdy swój post w serwisie edytować i tym samym zmienić kolejność wyświetlania zdjęć oraz filmów. W tym celu wystarczy wejść na dany post, a następnie w prawym górnym rogu wybrać opcję "edytuj". Po tym wystarczy już przytrzymać dłużej palec na fotografii lub wideo, aby móc przestawić je w inne miejsce.

Problem w tym, że nowość wprowadzana jest etapami. Niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać trochę dłużej aż stanie się dla nich dostępna.

Google Pixel 10 5G indygo
Google Pixel 10 5G jasnoliliowy
Google Pixel 10 5G czarny
Google Pixel 10 5G limonkowy
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Mac