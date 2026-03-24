Instagram ze sporą zmianą. Użytkownicy długo na to czekali

Na pewno zdarzyło wam się wrzucić kilka zdjęć lub filmów na Instagrama w jednym poście. Problem w tym, że trzeba je dodawać w odpowiedniej kolejności, w jakiej chcemy, aby były wyświetlane. Czasami bywało to problematyczne. Dlatego serwis wprowadza zmiany, na które wiele osób czekało.

Instagram wprowadza zmiany

Instagram w końcu pozwala zmienić kolejność wyświetlania zdjęć i filmów, które dodawane były w tzw. karuzeli. Już nie trzeba dodawać ich w odpowiedniej kolejności. Teraz można ją zmienić już po wrzuceniu wszystkich materiałów.

Co ważne, zmiana dotyczy też już dodanych materiałów. Teraz możecie każdy swój post w serwisie edytować i tym samym zmienić kolejność wyświetlania zdjęć oraz filmów. W tym celu wystarczy wejść na dany post, a następnie w prawym górnym rogu wybrać opcję "edytuj". Po tym wystarczy już przytrzymać dłużej palec na fotografii lub wideo, aby móc przestawić je w inne miejsce.