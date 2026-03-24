Dzwoni fiskus? Lepiej odbierz, zanim zrobi się poważnie

Od 1 lutego 2026 roku 5,2 tys. firm w Polsce ma obowiązek dołączenia do systemu KSeF. Natomiast od 1 kwietnia ta sama powinność dotknie nawet 1,4 mln podmiotów. Dlatego fiskus wydzwania do przedsiębiorców. Podobno nie są to kontrole - informuje Rzeczpospolita.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fiskus dzwoni do Polaków

Urzędnicy skarbówki mają dzwonić do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w ramach systemu KSeF, chociaż powinni to robić. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie są to kontrole. Rozmowy mają charakter informacyjny i mają być pomocą we wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur.

Kontakt telefoniczny ze strony fiskusa ma pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych przepisów. Właściciele firm, którzy mieli okazje przeprowadzić takie rozmowy, donoszą, że mają one spokojny, partnerski charakter, więc nie ma powodów do paniki.