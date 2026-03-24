Dzwoni fiskus? Lepiej odbierz, zanim zrobi się poważnie
Fiskus wydzwania do firm. Skarbówka zapewnia, że nie są to kontrole, a jedynie pomoc.
Od 1 lutego 2026 roku 5,2 tys. firm w Polsce ma obowiązek dołączenia do systemu KSeF. Natomiast od 1 kwietnia ta sama powinność dotknie nawet 1,4 mln podmiotów. Dlatego fiskus wydzwania do przedsiębiorców. Podobno nie są to kontrole - informuje Rzeczpospolita.
Fiskus dzwoni do Polaków
Urzędnicy skarbówki mają dzwonić do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w ramach systemu KSeF, chociaż powinni to robić. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie są to kontrole. Rozmowy mają charakter informacyjny i mają być pomocą we wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur.
Kontakt telefoniczny ze strony fiskusa ma pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych przepisów. Właściciele firm, którzy mieli okazje przeprowadzić takie rozmowy, donoszą, że mają one spokojny, partnerski charakter, więc nie ma powodów do paniki.
Warto podkreślić, że na razie nic nie grozi za niestosowanie KSeF. Nie oznacza to, że tak pozostanie. Sankcje wejdą w życie już w przyszłym roku. Dlatego lepiej nie zwlekać i już teraz zintegrować swoje systemy