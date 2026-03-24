Dzwoni fiskus? Lepiej odbierz, zanim zrobi się poważnie

Fiskus wydzwania do firm. Skarbówka zapewnia, że nie są to kontrole, a jedynie pomoc.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:40
Od 1 lutego 2026 roku 5,2 tys. firm w Polsce ma obowiązek dołączenia do systemu KSeF. Natomiast od 1 kwietnia ta sama powinność dotknie nawet 1,4 mln podmiotów. Dlatego fiskus wydzwania do przedsiębiorców. Podobno nie są to kontrole - informuje Rzeczpospolita.

Urzędnicy skarbówki mają dzwonić do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w ramach systemu KSeF, chociaż powinni to robić. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie są to kontrole. Rozmowy mają charakter informacyjny i mają być pomocą we wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42-R6MA 16" IPS 180Hz R5-240 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050, Funkcje AI
0 zł
3699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699.99 zł
Laptop LENOVO ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-192.46 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3906.54 zł
Laptop HP Victus 15-FA2092NW 15.6" IPS 144Hz Core 7-240H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899.99 zł
Kontakt telefoniczny ze strony fiskusa ma pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych przepisów. Właściciele firm, którzy mieli okazje przeprowadzić takie rozmowy, donoszą, że mają one spokojny, partnerski charakter, więc nie ma powodów do paniki. 

Warto podkreślić, że na razie nic nie grozi za niestosowanie KSeF. Nie oznacza to, że tak pozostanie. Sankcje wejdą w życie już w przyszłym roku. Dlatego lepiej nie zwlekać i już teraz zintegrować swoje systemy

urząd skarbowy skarbówka fiskus KSeF kontrole fiskusa skarbówka kontrole
Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Rzeczpospolita