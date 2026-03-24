Zaloguj się na konto PKO BP. Możesz się zdziwić

Klienci PKO BP mogą się lekko zdziwić po zalogowaniu się na konto zarówno w serwisie internetowym iPKO, jak i aplikacji IKO. Bank wprowadził zmiany w zakładce z historią transakcji. Ma być prościej i przejrzyście.

PKO BP ze zmianami na kontach

PKO Bank Polski wprowadził zmiany w historii operacji w aplikacji IKO oraz serwisie internetowym iPKO. Od teraz klienci informacje o transakcjach zrealizowanych i niektórych blokadach znajdą na jednej liście. Poza tym w serwisie iPKO pojawi się też informacja o saldzie po danej transakcji, chociaż będzie to wymagało rozwinięcia szczegółów.

To odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Chcemy prosto i przejrzyście pokazywać najważniejsze informacje o historii konta w aplikacji IKO i serwisie iPKO. Dzięki tej zmianie, możesz szybko sprawdzić ostatnie transakcje np. kartą lub BLIKIEM. informuje PKO BP.

Jeśli dana transakcja czeka na rozliczenie, to pojawi się przy niej ikona kłódki i oznaczenie blokada. Dodatkowo na liście operacji pojawią się też blokady płatności kartą oraz mobilne, które będą posortowane zgodnie z datą ich wykonania. Poza tym zmieniła się też nazwa zakładki "zrealizowane"na "ostatnie".