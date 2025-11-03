Sprzęt

RedMagic 11 Pro dostępny globalnie. To bestia z płynnym chłodzeniem

RedMagic 11 Pro rusza na podbój świata. Gamingowy smartfon ma specyfikację z kosmosu i nietypowe chłodzenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:05
0
RedMagic 11 Pro dostępny globalnie. To bestia z płynnym chłodzeniem

Gamingowy potwór rusza w świat

RedMagic oficjalnie wprowadza na światowe rynki swój najnowszy telefon. To RedMagic 11 Pro, potwór stworzony do grania. Ma specyfikację, która zawstydza laptopy i absolutnie szalony system chłodzenia.

Producent skupił się tu na wydajności oraz odpowiednio wydajnym chłodzeniu. Nazwano je AquaCore. Jak zapewnia producent, nie jest to zwykła komora parowa, ale układ w którym naprawdę krąży płyn fluorowany. Specjalne mikropompy piezoelektryczne pompują ciecz, by aktywnie chłodzić procesor i baterię.

Układ wspiera gigantyczna komora parowa (ponad 13000 mm2) i wentylator (24000 obr./min). Po co to wszystko? Żeby schłodzić Snapdragona 8 Elite Gen 5. To nowy, potężny procesor 3 nm , który kręci się do 4,6 GHz. W topowej wersji dostaniemy aż 24 GB RAM LPDDR5T i 1 TB pamięci UFS 4.1 Pro.

Ekran czysty jak łza

Gracze powinni docenić też ekran. To duży panel AMOLED 6,85 cala. Ma odświeżanie 144 Hz i świetne kolory. Najważniejsze jest jednak to, czego nie ma. Nie ma wcięć ani dziur. Aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix jest ukryty pod wyświetlaczem. Ramki są tu minimalne, a ekran zajmuje ponad 95% frontu.

Energię zapewnia bateria 7500 mAh. To o 450 mAh więcej niż u poprzednika. Naładujemy ją z mocą do 80 W. Co ciekawe, ładowanie działa równie szybko przewodowo, jak i bezprzewodowo. Nie zabrakło też portu Jack 3,5 mm, fizycznych triggerów na obudowie (520 Hz) i wodoodporności IPX8.

Nubia RedMagic 11 Pro
0 opinii
Nubia RedMagic 11 Pro

Nubia RedMagic 11 Pro
0 opinii
Ekran 6.85" AMOLED
Pamięć RAM 24 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7500mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Dostępność i cena

RedMagic 11 Pro oficjalnie wchodzi na rynki globalne, w tym do Europy i Polski. Otwarta sprzedaż na stronie producenta ruszy 19 listopada 2025 roku. Ceny w euro wyglądają tak:

  • wariant 12/256 GB (Cryo): 699 euro (2973 zł),
  • wariant 16/512 GB (Nightfreeze / Subzero): 799 euro (3398 zł),
  • wariant 24 GB/1 TB (Nightfreeze / Subzero): 999 euro (4250 zł).
telepolis
Nubia smartfon gamingowy nowy smartfon nubia smartfon dla graczy Redmagic 11 Pro Nubia RedMagic 11 Pro RedMagic 11 Pro cena RedMagic 11 Pro specyfikacja
Zródła zdjęć: RedMagic
Źródła tekstu: RedMagic