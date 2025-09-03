Sprzęt

Realme szaleje z bateriami. Nawet 1400 cykli ładowania

Realme stawia na długi czas pracy swoich smartfonów. Nie tylko wprowadza imponujące pojemności akumulatorów, ale także zamierza w przyszłych modelach wydłużyć żywotność ogniw nawet do 1400 cykli.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:14
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Realme szaleje z bateriami. Nawet 1400 cykli ładowania

Realme podkreśla, że już teraz wszystkie produkty marki na rok 2025 – od podstawowego modelu Note 70T, przez średniej klasy serię 14 Pro, aż po flagową serię GT 7 – są wyposażone w baterię wystarczającą na co najmniej 1000 cykli ładowania, co przekracza standard branżowy wynoszący 800 cykli. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Osiągnięcie poziomu 1000 cykli oznacza, że urządzenia Realme zachowują co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności baterii nawet po 1000 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, co oznacza prawie trzy lata codziennego pełnego ładowania przy minimalnej degradacji. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartfon REALME GT 7 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon REALME GT 7 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement

Nawet 1400 cykli i więcej

Na tym jednak nie koniec. Realme zamierza nieustannie podnosić poprzeczkę i dąży do osiągnięcia minimum 1400 cykli ładowania baterii we wszystkich produktach wprowadzonych na rynek w 2027 roku. Ten cel będzie realizowany dzięki ciągłym inwestycjom w materiały nowej generacji i systemy zarządzania baterią oparte na sztucznej inteligencji.

Niedawno z okazji swoich 7 urodzin, firma Realme okazała prototyp smartfonu z baterią o pojemności 15 000 mAh. Na przyszły rok zapowiada też wprowadzenie modelu z ogniwem 10 000 mAh. Osiągnięcie takich pojemności możliwe jest dzięki wysokiej gęstości baterii, a na żywotność korzystnie wpływają inteligentne protokołu ładowania.

Z kolei w zeszłym roku marka Realme zaskoczyła swoją technologią SuperSonic Charge o mocy 320 W i ustanowiła tym samym światowy rekord szybkości ładowania. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu nowości często są tylko demonstracją możliwości technologicznych producentów, a do ich popularyzacji droga jest daleka.

Image
telepolis
Realme 10000 mAh akumulatory 15000 mAh 1400 cykli ładowania
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Realme