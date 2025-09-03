Realme szaleje z bateriami. Nawet 1400 cykli ładowania

Realme podkreśla, że już teraz wszystkie produkty marki na rok 2025 – od podstawowego modelu Note 70T, przez średniej klasy serię 14 Pro, aż po flagową serię GT 7 – są wyposażone w baterię wystarczającą na co najmniej 1000 cykli ładowania, co przekracza standard branżowy wynoszący 800 cykli.

Osiągnięcie poziomu 1000 cykli oznacza, że urządzenia Realme zachowują co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności baterii nawet po 1000 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, co oznacza prawie trzy lata codziennego pełnego ładowania przy minimalnej degradacji.

Nawet 1400 cykli i więcej

Na tym jednak nie koniec. Realme zamierza nieustannie podnosić poprzeczkę i dąży do osiągnięcia minimum 1400 cykli ładowania baterii we wszystkich produktach wprowadzonych na rynek w 2027 roku. Ten cel będzie realizowany dzięki ciągłym inwestycjom w materiały nowej generacji i systemy zarządzania baterią oparte na sztucznej inteligencji.

Niedawno z okazji swoich 7 urodzin, firma Realme okazała prototyp smartfonu z baterią o pojemności 15 000 mAh. Na przyszły rok zapowiada też wprowadzenie modelu z ogniwem 10 000 mAh. Osiągnięcie takich pojemności możliwe jest dzięki wysokiej gęstości baterii, a na żywotność korzystnie wpływają inteligentne protokołu ładowania.