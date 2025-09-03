Realme szaleje z bateriami. Nawet 1400 cykli ładowania
Realme stawia na długi czas pracy swoich smartfonów. Nie tylko wprowadza imponujące pojemności akumulatorów, ale także zamierza w przyszłych modelach wydłużyć żywotność ogniw nawet do 1400 cykli.
Realme podkreśla, że już teraz wszystkie produkty marki na rok 2025 – od podstawowego modelu Note 70T, przez średniej klasy serię 14 Pro, aż po flagową serię GT 7 – są wyposażone w baterię wystarczającą na co najmniej 1000 cykli ładowania, co przekracza standard branżowy wynoszący 800 cykli.
Osiągnięcie poziomu 1000 cykli oznacza, że urządzenia Realme zachowują co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności baterii nawet po 1000 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, co oznacza prawie trzy lata codziennego pełnego ładowania przy minimalnej degradacji.
Nawet 1400 cykli i więcej
Na tym jednak nie koniec. Realme zamierza nieustannie podnosić poprzeczkę i dąży do osiągnięcia minimum 1400 cykli ładowania baterii we wszystkich produktach wprowadzonych na rynek w 2027 roku. Ten cel będzie realizowany dzięki ciągłym inwestycjom w materiały nowej generacji i systemy zarządzania baterią oparte na sztucznej inteligencji.
Niedawno z okazji swoich 7 urodzin, firma Realme okazała prototyp smartfonu z baterią o pojemności 15 000 mAh. Na przyszły rok zapowiada też wprowadzenie modelu z ogniwem 10 000 mAh. Osiągnięcie takich pojemności możliwe jest dzięki wysokiej gęstości baterii, a na żywotność korzystnie wpływają inteligentne protokołu ładowania.
Z kolei w zeszłym roku marka Realme zaskoczyła swoją technologią SuperSonic Charge o mocy 320 W i ustanowiła tym samym światowy rekord szybkości ładowania. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu nowości często są tylko demonstracją możliwości technologicznych producentów, a do ich popularyzacji droga jest daleka.