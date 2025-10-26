Sprzęt

Chcesz Realme GT 8 Pro? Może go dostać za darmo na 6 miesięcy

Firma Realme ogłosiła start rekrutacji do programu Realme Photo Academy. Fani marki z fotograficznym zacięciem mają szansę na bezpłatne otrzymanie na pół roku flagowego Realme GT 8 Pro.

Jak wyjaśnia producent, inicjatywa Realme Photo Academy skierowana jest do pasjonatów, którzy chcą połączyć swoje zamiłowanie do fotografii z najnowszą technologią. Wybrani uczestnicy programu zyskają szereg możliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przede wszystkim otrzymają na okres 6 miesięcy najnowszy flagowy smartfonRealme GT 8 Pro. Producent przekonuje, że to szansa na dogłębne przetestowanie jego funkcji fotograficznych i regularne tworzenie materiałów na swoich kanałach społecznościowych. Uczestnicy programu otrzymają również propozycję przetestowania przyszłych produktów Realme, które ukażą się w 2026 roku.

Na tym nie koniec. Uczestnicy wezmą również udział w ekskluzywnym wydarzeniu fotograficznym w Warszawie, które odbędzie się 7 listopada 2025 r., a także w zaplanowanych warsztatach fotograficznych. Zyskają także szansę na zaprezentowanie swoich najlepszych zdjęć podczas polskiej premiery Realme GT 8 Pro, planowanej na grudzień 2025 r.

Zakwalifikowani uzyskają także dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, co zdaniem firmy pozwoli im dzielić się swoimi doświadczeniami i mieć realny wpływ na rozwój fotograficznych funkcji smartfonów Realme.

Rekrutacja do programu już ruszyła i potrwa do 3 listopada 2025 roku, do godziny 22:00. Aby wziąć udział w fotograficznej inicjatywie Realme, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć portfolio fotograficzne. Regulamin Realme Photo Academy jest dostępy tutaj.

Fotograficzny Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro wyposażony jest w aparat 200 Mpix (Samsung HP5, 1/1.4 cala) z teleobiektywem peryskopowym. Aparat oferuje 3-krotny zoom optyczny, 6-krotny zoom bezstratny i 120-krotny zoom hybrydowy. Teleobiektyw potrafi też robić zdjęcia makro z odległości 25 cm. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (1/1,56 cala, OIS), a trzecim elementem jest aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.

Chcesz Realme GT 8 Pro? Może go dostać za darmo na 6 miesięcy

Projektując aparat w Realme GT 8 Pro, firma Realme nawiązała współpracę z Ricoh Imaging Company, znaną z kultowej serii aparatów kompaktowych GR. Telefon ma dedykowany tryb Ricoh GR Mode, który odtwarza doświadczenie korzystania z aparatów tej marki. Interfejs został zaprojektowany tak, by przypominać obsługę klasycznych modeli GR. Znajdziemy tu szybkie uruchamianie, charakterystyczny dźwięk migawki z Ricoh GR IV oraz takie funkcje, jak Snap Mode czy Viewfinder Mode. Do tego smartfon oferuje pięć klasycznych stylów kolorystycznych Ricoh GR: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone i High-Contrast B&W.

