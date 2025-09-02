Sprzęt

Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

Realme poszerzyło swoją serię 15 o nowy model Realme 15T, który właśnie zadebiutował na rynku indyjskim. Urządzenie powinno też trafić do Polski, zastępując poprzednika, czyli Realme 14T.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

Niedrogi i przyzwoicie wyposażony smartfon Realme 14T doczekał się następcy, czyli modelu Realme 15T. To może być kolejna, mocna propozycja marki, skierowana do oszczędnych użytkowników, którzy oczekują funkcji z droższych modeli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme 15T wyróżnia się przede wszystkim jasnym ekranem AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz oraz szczytową jasnością aż 4000 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych w swoim segmencie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
0 zł
1788 zł - najniższa cena
Kup teraz 1788 zł
Smartfon REALME GT 7 Pro 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy
Smartfon REALME GT 7 Pro 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Advertisement
Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

Pod maską kryje się układ MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, wsparty do 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i do 256 GB przestrzeni na dane, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD aż do 2 TB. Realme 15T wyposażono w zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm² i warstwą grafitom termicznym, co ma pozwolić na stabilną pracę nawet podczas intensywnego grania.

Smartfon jest wyjątkowo wytrzymały dzięki certyfikatom IP66, IP68 i IP69, chroniącym przed pyłem, zanurzeniem w wodzie oraz strumieniami gorącej wody pod ciśnieniem. Pomimo potężnego akumulatora o pojemności 7000 mAh, urządzenie pozostaje smukłe – ma zaledwie 7,79 mm grubości i waży 181 g. Ładowanie odbywa się z mocą 60 W, osiągając 50% po 31 minutach, a dodatkowo wspiera 10 W ładowanie zwrotne.

Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

W sekcji foto Realme 15T znajdziemy podwójny układ tylnych aparatów z główną jednostką 50 Mpix i dodatkowym czujnikiem 2 Mpix do głębi. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix do selfie. Oba aparaty nagrywają wideo w 4K, a całość wzbogacono o liczne funkcje AI.

Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

Ceny za Realme 15T w Indiach zaczynają się od 18 999 rupii za wersję 8 GB RAM + 128 GB. W przeliczeniu jest to około 790 zł, jednak w polskich realiach należy spodziewać się cen powyżej 1 tys. zł. Dla przypomnienia Realme 14T 5G w konfiguracji 8 + 256 GB debiutował na naszym rynku w kwietniu z ceną 1199 zł.

Zobacz: Realme nie żartuje. Smartfon 10 000 mAh wejdzie do sprzedaży

Image
telepolis
Realme Realme 15 Realme 15T
Zródła zdjęć: Realme
Źródła tekstu: Fone Arena