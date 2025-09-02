Realme 15T, nowość nie tylko dla wąsatego Janusza

Niedrogi i przyzwoicie wyposażony smartfon Realme 14T doczekał się następcy, czyli modelu Realme 15T. To może być kolejna, mocna propozycja marki, skierowana do oszczędnych użytkowników, którzy oczekują funkcji z droższych modeli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme 15T wyróżnia się przede wszystkim jasnym ekranem AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz oraz szczytową jasnością aż 4000 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych w swoim segmencie.

Pod maską kryje się układ MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, wsparty do 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i do 256 GB przestrzeni na dane, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD aż do 2 TB. Realme 15T wyposażono w zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm² i warstwą grafitom termicznym, co ma pozwolić na stabilną pracę nawet podczas intensywnego grania.

Smartfon jest wyjątkowo wytrzymały dzięki certyfikatom IP66, IP68 i IP69, chroniącym przed pyłem, zanurzeniem w wodzie oraz strumieniami gorącej wody pod ciśnieniem. Pomimo potężnego akumulatora o pojemności 7000 mAh, urządzenie pozostaje smukłe – ma zaledwie 7,79 mm grubości i waży 181 g. Ładowanie odbywa się z mocą 60 W, osiągając 50% po 31 minutach, a dodatkowo wspiera 10 W ładowanie zwrotne.

W sekcji foto Realme 15T znajdziemy podwójny układ tylnych aparatów z główną jednostką 50 Mpix i dodatkowym czujnikiem 2 Mpix do głębi. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix do selfie. Oba aparaty nagrywają wideo w 4K, a całość wzbogacono o liczne funkcje AI.