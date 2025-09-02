AMD obniża ceny. Nie ma chętnych na ich karty graficzne

W tym roku AMD zaserwowało nam karty graficzne z serii Radeon RX 9000, które wykorzystują nową architekturę RDNA 4 oraz litografię 4 nm od TSMC. Trzecim modelem, który debiutował w maju, był Radeon RX 9070 GRE. Wygląda jednak na to, że nie zdobył on zakładanej popularności.

Dalsza część tekstu pod wideo

GeForce RTX 5060 Ti 16 GB okazał się lepszym wyborem

Opisywany układ pojawił się początkowo w Chinach z sugerowaną ceną 4199 renminbi za podstawowe modele i 4499 renminbi za te lepiej wyposażone, czyli około 2149 - 2299 złotych. Jednak ze względu na niski popyt, wielu producentów obniżyło znacząco ceny.

Aktualnie najtańsze wersje Radeona RX 9070 GRE można kupić za 3599 renminbi, czyli około 1845 złotych. Karty graficzne z fabrycznym OC, wydajniejszym chłodzeniem i dodatkami jak ARGB LED startują od 3799 renminbi, czyli około 1945 złotych - obniżka jest więc spora.