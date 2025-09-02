AMD obniża ceny. Nie ma chętnych na ich karty graficzne
Nie wszystkie nowe GPU w ofercie Czerwonych cieszą się "wzięciem" wśród konsumentów. Nawet, gdy mowa o tańszych propozycjach.
W tym roku AMD zaserwowało nam karty graficzne z serii Radeon RX 9000, które wykorzystują nową architekturę RDNA 4 oraz litografię 4 nm od TSMC. Trzecim modelem, który debiutował w maju, był Radeon RX 9070 GRE. Wygląda jednak na to, że nie zdobył on zakładanej popularności.
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB okazał się lepszym wyborem
Opisywany układ pojawił się początkowo w Chinach z sugerowaną ceną 4199 renminbi za podstawowe modele i 4499 renminbi za te lepiej wyposażone, czyli około 2149 - 2299 złotych. Jednak ze względu na niski popyt, wielu producentów obniżyło znacząco ceny.
Aktualnie najtańsze wersje Radeona RX 9070 GRE można kupić za 3599 renminbi, czyli około 1845 złotych. Karty graficzne z fabrycznym OC, wydajniejszym chłodzeniem i dodatkami jak ARGB LED startują od 3799 renminbi, czyli około 1945 złotych - obniżka jest więc spora.
Co jest powodem? Po pierwsze mała pamięć VRAM - 12, zamiast 16 GB. Z podobnym problemem zmagają się Zieloni. Po drugie NVIDIA zdążyła wydać kartę GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, która pod każdym względem wypada lepiej. Zwłaszcza jeśli komuś zależy na pracy ze sztuczną inteligencją czy technologii raytracingu w grach.