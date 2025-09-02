Sprzęt

NVIDIA ogranicza podaż tańszych kart graficznych GeForce RTX 5000

Amerykanie się przeliczyli. Użytkownicy nie są zainteresowani w 2025 roku układami oferującymi tylko 8 GB VRAM, co udowadnia ich niska sprzedaż.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:06
0
Rodzina kart graficznych NVIDIA Blackwell debiutowała na rynku z początkiem tego roku. Do tej pory otrzymaliśmy siedem różnych modeli - GeForce RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 oraz RTX 5090. Część w nich w specjalnych wersjach (np. na rynek chiński). Wygląda jednak na to, że nie wszystkie cieszą się popularnością.

Nie powinno to wpłynąć negatywnie na ceny w sklepach

Na chińskim forum Board Channels, zrzeszającym nie tylko entuzjastów PC ale i pracowników firm jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inne, pojawiła się informacja o ograniczeniu przez Zielonych podaży dla słabszych kart graficznych. Ma być to spowodowane mniejszym niż zakładano popytem, również w segmencie OEM (tj. gotowych zestawów komputerowych).

Tym samym dostawy GeForce RTX 5060 Ti w wersji 8 GB zostaną zmniejszone o 15%, zaś GeForce RTX 5060 aż o 30%. Nie wiadomo jednak czy mowa tylko o kartach graficznych dla komputerów stacjonarnych, czy również wersjach mobilnych dla laptopów.

Warto też podkreślić, że zmiana ta nie powinna mieć dużego wpływu na ceny i dostępność w sklepach. Na przestrzeni ostatnich miesięcy dostarczono dziesiątki tysięcy tych kart graficznych, które dostępne są u dużych i małych sprzedawców w każdym zakątku świata. Dodatkowo AMD i Intel również mają szeroką ofertę w tym segmencie.

telepolis
Nvidia karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Board Channels, VideoCardz, oprac. własne