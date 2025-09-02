NVIDIA ogranicza podaż tańszych kart graficznych GeForce RTX 5000

Rodzina kart graficznych NVIDIA Blackwell debiutowała na rynku z początkiem tego roku. Do tej pory otrzymaliśmy siedem różnych modeli - GeForce RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 oraz RTX 5090. Część w nich w specjalnych wersjach (np. na rynek chiński). Wygląda jednak na to, że nie wszystkie cieszą się popularnością.

Nie powinno to wpłynąć negatywnie na ceny w sklepach

Na chińskim forum Board Channels, zrzeszającym nie tylko entuzjastów PC ale i pracowników firm jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inne, pojawiła się informacja o ograniczeniu przez Zielonych podaży dla słabszych kart graficznych. Ma być to spowodowane mniejszym niż zakładano popytem, również w segmencie OEM (tj. gotowych zestawów komputerowych).

Tym samym dostawy GeForce RTX 5060 Ti w wersji 8 GB zostaną zmniejszone o 15%, zaś GeForce RTX 5060 aż o 30%. Nie wiadomo jednak czy mowa tylko o kartach graficznych dla komputerów stacjonarnych, czy również wersjach mobilnych dla laptopów.