mBank zapowiada przerwę. Utrudnienia w pierwszy weekend września

Krótszy czas przelewów w piątek

mBank poinformował, że 5 września 2025 roku przelewy wysokokwotowe SORBNET będzie można zlecać tylko do godziny 13:00. Standardowo są one dostępne w dni robocze w godzinach 9:00–15:00.

Po tej godzinie transakcje nie zostaną zrealizowane. Bank zachęca, aby wszystkie pilne przelewy zaplanować wcześniej.

Od 6 do 8 września w mBanku mają być prowadzone prace związane z wdrożeniem nowego systemu SORBNET3. Oznacza to, że w poniedziałek, 8 września, również mogą wystąpić problemy z wykonaniem przelewów wysokokwotowych.

Klienci mBanku, którzy planują przelać większą sumę, mogą to zrobić samodzielnie w serwisie transakcyjnym, przez mLinię albo u doradcy w placówce – ale koniecznie przed rozpoczęciem przerwy.

Nowy system NBP

8 września Narodowy Bank Polski uruchomi system SORBNET3, który zastąpi obecny mechanizm rozliczeń. Nowa platforma spełnia standardy ISO 20022 i ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz usprawnić komunikację między bankami.