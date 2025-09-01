Płatności bezgotówkowe

mBank zapowiada przerwę. Utrudnienia w pierwszy weekend września

Klienci mBanku muszą przygotować się na utrudnienia w przelewach wysokokwotowych. W dniach 5–8 września system SORBNET będzie działał w ograniczonym zakresie. To efekt wdrożenia nowego rozwiązania NBP – SORBNET3.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank zapowiada przerwę. Utrudnienia w pierwszy weekend września

Krótszy czas przelewów w piątek

mBank poinformował, że 5 września 2025 roku przelewy wysokokwotowe SORBNET będzie można zlecać tylko do godziny 13:00. Standardowo są one dostępne w dni robocze w godzinach 9:00–15:00.

Dalsza część tekstu pod wideo

Po tej godzinie transakcje nie zostaną zrealizowane. Bank zachęca, aby wszystkie pilne przelewy zaplanować wcześniej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP EliteBook X Flip G1i 14" IPS Ultra 5-228V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook X Flip G1i 14" IPS Ultra 5-228V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
7899.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 7899.37 zł
Laptop HP EliteBook X G1i 14" IPS Ultra 7-258V 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook X G1i 14" IPS Ultra 7-258V 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-590 zł
9289 zł - najniższa cena
Kup teraz 8699 zł
Laptop DELL Alienware 18 Area-51 AA18-7901 18" 300Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop DELL Alienware 18 Area-51 AA18-7901 18" 300Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
27499 zł - najniższa cena
Kup teraz 27499 zł
Advertisement

Od 6 do 8 września w mBanku mają być prowadzone prace związane z wdrożeniem nowego systemu SORBNET3. Oznacza to, że w poniedziałek, 8 września, również mogą wystąpić problemy z wykonaniem przelewów wysokokwotowych.

Klienci mBanku, którzy planują przelać większą sumę, mogą to zrobić samodzielnie w serwisie transakcyjnym, przez mLinię albo u doradcy w placówce – ale koniecznie przed rozpoczęciem przerwy.

Nowy system NBP

8 września Narodowy Bank Polski uruchomi system SORBNET3, który zastąpi obecny mechanizm rozliczeń. Nowa platforma spełnia standardy ISO 20022 i ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz usprawnić komunikację między bankami.

Zmiana ma charakter techniczny. Dla klientów sposób zlecania przelewów pozostanie taki sam jak do tej pory.

Zobacz: To miał być pewny zysk. Przez oszustów stracił oszczędności życia i skończył z kredytem

Image
telepolis
mbank nbp Przelewy Narodowy Bank Polski mBank przerwa Sorbnet mBank utrudnienia Sorbnet3
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank