To najlepszy smartfon fotograficzny na rynku. Teraz może być Twój razem z wyjątkowym prezentem

„Najlepszy aparat to ten, który masz zawsze przy sobie.” Stare powiedzenie, które w dzisiejszych czasach brzmi jak banał, ale w dalszym ciągu pozostaje prawdziwe. Właśnie dlatego porządne fotograficzne smartfony zawsze pozostają w cenie.

Rok 2025 przyniósł nam w tej kategorii nowego lidera. Ba, w zasadzie to nowych liderów, bo rodzina vivo X200 składa się z kilku urządzeń, a każde z nich pod względem możliwości fotograficznych wyrywa z butów. Jeśli coś takiego brzmi jak propozycja dla Was, to mam doskonałą wiadomość.

Producent przygotował wyjątkową promocję, w której kupując vivo X200 Pro albo vivo X200 FE czeka na Was wyjątkowy prezent. Lepsza okazja do zakupu może się prędko nie trafić.

vivo X200 Pro – nowy król fotografii mobilnej

Dlaczego z taką pewnością nazywam vivo X200 Pro nowym liderem w kategorii fotografii mobilnej? Bo takie są fakty. Chiński producent nie szczędził wysiłku, żeby zdjęcia wykonane nowym flagowcem prezentowały się absolutnie fenomenalnie.

Vivo X200 Pro 0 opinii Vivo X200 Pro 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.626 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Na pierwszy rzut oka tutejszy aparat nie prezentuje się aż tak wyjątkowo. Ot, potrójna jednostka w standardowej konfiguracji z modułem szerokokątnym, ultraszerokim i peryskopowym tele. Podobny zestaw znajdziemy w wielu innych modelach z segmentu premium. Ba, konkurencja czasem ładuje do swoich telefonów po cztery albo i pięć „oczek” z nadzieją, że dzięki takiej sztuczce złapie więcej klientów. Tymczasem vivo poszło inną drogą, skupiając się na elementach, które naprawdę robią różnicę.

Przykładowo, tutejszy główny aparat bazuje na sensorze Sony LYT-818 w rozmiarze 1/1,28”. Charakteryzuje się on rozdzielczością rzędu 50 Mpix, jednak w parze z wysokiej klasy obiektywem o przysłonie f/1.57 i dedykowanym sensorem multispektralnym Bionic Spectrum 3.0 potrafi dostarczyć niespotykany wręcz w tej klasie poziom odwzorowania zarówno szczegółów, jak i kolorów.

Jeśli jednak przyjrzymy się materiałom promocyjnym producenta, szybko zauważymy, że o wiele więcej miejsca poświęcono w nich tutejszemu modułowi tele. No i słusznie, bo jest się czym chwalić.

Firma vivo zafundowała nam gigantyczny jak na standardy tego typu konstrukcji sensor 1/1,4” o rozdzielczości 200 Mpix, który sparowano z obiektywem o ogniskowej odpowiadającej 85 mm. To idealna maszyna do robienia portetów, które w większości sytuacji w niczym nie będą ustępować tym zrobionym tradycyjną lustrzanką. Ba, nawet po zmroku zrobimy tym sprzętem zdjęcia, o których posiadacze innych telefonów mogą tylko pomarzyć.

Nadal nie jesteście przekonani? A co, jeśli wspomnę, że wszystko to opracowano wspólnie z firmą ZEISS? Tak, legendarną firmą ZEISS, znaną z produkcji m.in. profesjonalnych obiektywów. Niemiecki producent dostarczył m.in. elementów optyki do aparatów oraz pomógł w opracowaniu profili kolorystycznych, dzięki którym zdjęcia wykonane vivo X200 Pro prezentują się tak wyjątkowo.

A jakby tego wszystkiego było mało, to niemalże „na dokładkę” vivo X200 Pro jest po prostu świetnym telefonem. Znajdziemy tu m.in. wysokiej klasy wyświetlacz LTPO AMOLED, potężny procesor MediaTek 9400, akumulator o pojemności 6000 mAh oraz wodoodporność na poziomie IP68/IP69. Ot, wszystko to, co powinno znajdować się na wyposażeniu prawdziwego flagowca.

vivo X200 FE – idealny kompan

Oczywiście istnieje też opcja, że z jakiegoś powodu uznacie vivo X200 Pro za przegięcie. Może wolicie mniejszy telefon? A może szukacie czegoś nieco tańszego? To akurat mało istotne. Ważne, że macie alternatywę – i to taką, która praktycznie nie ustępuje swojemu flagowemu krewnemu.

Vivo X200 FE 3 opinii Vivo X200 FE 3 opinii Ekran 6.31" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Mowa o vivo X200 FE. Jak łatwo się domyślić z nazwy, z vivo X200 Pro łączy go całkiem sporo. Przede wszystkim tu także znajdziemy rewelacyjny aparat opracowany wspólnie z firmą ZEISS. Tu także na szczególną uwagę zasługuje moduł tele, który mimo rozdzielczości „tylko” 50 Mpix pozwala robić spektakularne zdjęcia ze zbliżeniem.

Różnica polega jednak na tym, że tutaj ten rewelacyjny aparat zamknięto w znacznie bardziej kompaktowej obudowie. vivo X200 FE to telefon z wyświetlaczem raptem 6,31”, więc bez problemu zmieści się do każdej kieszeni i da się go obsługiwać jedną ręką. Jednocześnie udało się to osiągnąć praktycznie bez kompromisów. Ba, nawet akumulator ma zawrotną pojemność 6500 mAh, czyli jeszcze więcej niż w vivo X200 Pro! Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie brzmi to niemalże jak spełnienie marzeń.

Szczególnie, że zalet jest tutaj dużo więcej. Wspominałem już o wodoodporności na poziomie IP68/IP69? A mocnym procesorze MediaTek Dimensity 9300+? Ten ostatni otwiera drogę do bogatego zestawu funkcji na bazie sztucznej inteligencji, przydatnych szczególnie podczas obróbki zdjęć. Przykładowo, zdarzyło się Wam kiedyś robić zdjęcie przez szybę? Z vivo X200 FE wystarczy kilka kliknięć, by usunąć z takiej fotki wszystkie psujące ją refleksy. Praktyczna rzecz i to jedna z wielu.

Kup jednego smartfona, drugiego zgarnij w prezencie

Jeśli urządzenia z rodziny vivo X200 brzmią dla Was interesująco – a powinny – to z pewnością zainteresuje Was też przygotowana przez producenta promocja. Kupując jeden z opisanych modeli w prezencie dostajemy… drugi telefon.

Nie, to nie pomyłka. Do każdego zakupu vivo X200 Pro i vivo X200 FE producent dodaje vivo Y19s w wersji 6/128 GB. To model, który idealnie sprawdzi się w roli telefonu dla dziecka albo zapasowego urządzenia na czarną godzinę.

To naprawdę atrakcyjna propozycja, ale trzeba się spieszyć – akcja potrwa jedynie do 14 września 2025.