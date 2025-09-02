Twój dom będzie mądrzejszy niż myślisz. Samsung pokazał wizję przyszłości

SmartThings spotyka AI Home

Samsung wystartował z kampanią "SmartThings Meets AI Home", która ma podkreślić rolę sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Ekosystem AI Home łączy urządzenia Samsunga i innych marek w ramach jednej aplikacji SmartThings. Dzięki temu dom nie tylko reaguje na potrzeby domowników, ale też potrafi je przewidywać.

Materiały kampanii pokazują, jak rozwiązania AI mogą przejąć kontrolę nad powtarzalnymi czynnościami. Automatyczne ustawianie temperatury, regulacja oświetlenia czy samosterujące się AGD mają sprawić, że mieszkańcy zyskają więcej wolnego czasu na odpoczynek i relacje z bliskimi.

Dom, który zna Twój rytm

Jednym z głównych elementów kampanii jest funkcja Plan dnia (Routine). To rozwiązanie pozwala ustawić harmonogram, według którego urządzenia dostosują swoje działanie do rytmu życia mieszkańców. W praktyce oznacza to, że rano klimatyzator sam zadba o odpowiednią temperaturę, światła włączą się w wybranych pomieszczeniach, a wieczorem sprzęty przejdą w tryb oszczędzania energii.

Samsung pokazał też moduł Pet Care, który umożliwia zdalną opiekę nad zwierzętami. To ukłon w stronę osób, które chcą mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w domu, nawet będąc poza nim.

Globalny przekaz

Firma nie ograniczy się tylko do Internetu. Od 2 września spoty w ramach kampanii pojawią się na największych ekranach świata – między innymi na Times Square w Nowym Jorku oraz na Piccadilly Circus w Londynie. Równocześnie treści będą udostępniane na oficjalnych kanałach Samsunga, w tym na YouTube i w mediach społecznościowych.