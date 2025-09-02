Twój dom będzie mądrzejszy niż myślisz. Samsung pokazał wizję przyszłości
Inteligentny dom nie jest już wizją przyszłości, ale realnym wsparciem codziennego życia. Samsung rusza z nową kampanią, w której SmartThings i AI Home łączą wygodę, automatyzację i nowoczesny design.
SmartThings spotyka AI Home
Samsung wystartował z kampanią "SmartThings Meets AI Home", która ma podkreślić rolę sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Ekosystem AI Home łączy urządzenia Samsunga i innych marek w ramach jednej aplikacji SmartThings. Dzięki temu dom nie tylko reaguje na potrzeby domowników, ale też potrafi je przewidywać.
Materiały kampanii pokazują, jak rozwiązania AI mogą przejąć kontrolę nad powtarzalnymi czynnościami. Automatyczne ustawianie temperatury, regulacja oświetlenia czy samosterujące się AGD mają sprawić, że mieszkańcy zyskają więcej wolnego czasu na odpoczynek i relacje z bliskimi.
Dom, który zna Twój rytm
Jednym z głównych elementów kampanii jest funkcja Plan dnia (Routine). To rozwiązanie pozwala ustawić harmonogram, według którego urządzenia dostosują swoje działanie do rytmu życia mieszkańców. W praktyce oznacza to, że rano klimatyzator sam zadba o odpowiednią temperaturę, światła włączą się w wybranych pomieszczeniach, a wieczorem sprzęty przejdą w tryb oszczędzania energii.
Samsung pokazał też moduł Pet Care, który umożliwia zdalną opiekę nad zwierzętami. To ukłon w stronę osób, które chcą mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w domu, nawet będąc poza nim.
Globalny przekaz
Firma nie ograniczy się tylko do Internetu. Od 2 września spoty w ramach kampanii pojawią się na największych ekranach świata – między innymi na Times Square w Nowym Jorku oraz na Piccadilly Circus w Londynie. Równocześnie treści będą udostępniane na oficjalnych kanałach Samsunga, w tym na YouTube i w mediach społecznościowych.
Jako lider w tej dziedzinie, chcemy pokazać, jak wygląda życie w domu wspieranym przez sztuczną inteligencję w zupełnie nowym ujęciu. Naszym celem jest, by sztuczna inteligencja trafiała do domów i sprawiała, że codzienność staje się prostsza i bardziej ludzka.