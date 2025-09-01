Ta promocja na bank Cię zaskoczy. MOVA przygotowała ofertę nie do odrzucenia

Nie wiem jak Wam, ale mi marka MOVA kojarzy się przede wszystkim z odkurzaczami. Powiem więcej – z bardzo dobrymi odkurzaczami. Oferta firmy jest jednak dużo szersza i znajdziemy w niej produkty, które z porządkami może i nie mają wiele wspólnego, ale i tak warto mieć je w swoim domu.

I właśnie takie produkty można zgarnąć w ramach promocji, którą producent przygotował z okazji powrotu do szkoły. Akcja potrwa od 1 do 30 września 2025. W tym czasie w oficjalnym sklepie producenta oraz u wybranych partnerów czekają na Was wyjątkowe oferty na szeroko pojęty sprzęt do pielęgnacji.

MOVA Fresh i Fresh Pro – rewolucyjne szczoteczki do zębów

O jakich produktach mowa? Chociażby o szczoteczkach do zębów MOVA Fresh i MOVA Fresh Pro, czyli zaawansowanej technologii, która pomoże uniknąć nieprzyjemnych wizyt u dentysty.

MOVA Fresh wykorzystuje zaawansowaną technologię SweepDrive, łączącej wibracje z precyzyjnymi ruchami zamiatającymi. Brzmi trochę jak czarna magia, ale w dużym uproszczeniu chodzi o to, że całkiem skutecznie imituje zalecaną przez dentystów poprawną technikę szczotkowania, zapewniając przy tym dużo wyższą skuteczność niż przy myciu zębów tradycyjnymi metodami. W efekcie zyskujemy czysty, zdrowy uśmiech, nie wkładając w to dodatkowego wysiłku.

MOVA Fresh Pro podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Tutaj mamy do czynienia z rozwiązaniem, które producent opisuje jako 3DClean. Szczoteczkę wyposażono w podwójny silnik (serwo i krokowy) osiągający nawet 69 000 ruchów na minutę. To oznacza jeszcze lepsze dotarcie do wszystkich zakamarków jamy ustnej oraz gwarancję skutecznego czyszczenia już w 1 minutę, co zresztą potwierdza uzyskany przez producenta certyfikat TÜV SÜD.

W ramach promocji obydwie szczoteczki będziecie mogli kupić ponad 40 procent taniej niż wynosi ich cena sugerowana. To jednak nie koniec, bo dodatkowo można zgarnąć drugą taką samą szczoteczkę za symboliczną złotówkę.

Suszarki na każdą okazję

Jak już zadbamy o uśmiech, warto pomyśleć także o włosach. Tutaj z pomocą przychodzi bogata oferta suszarek do włosów, spośród których najciekawszą propozycją jest bez wątpienia MOVA Flip 10.

Wyobraźcie sobie, że do Malucha ktoś zapakował silnik prosto z Ferrari i to w taki sposób, że to wszystko całkiem sensownie działa. To porównanie dobrze oddaje skalę osiągnięcia inżynieryjnego, z jakim mamy tu do czynienia. MOVA Flip 10 to malutka składana suszarka, która waży mniej niż puszka ulubionego słodzonego napoju, a mimo to posiada potężną moc dzięki wykorzystaniu silnika bezszczotkowego o prędkości 110 000 obr./min. Małe arcydzieło, które pozwala błyskawicznie wysuszyć włosy w absolutnie każdej sytuacji.

Nie jest to przy tym jedyna propozycja, która czeka na Was w ofercie producenta. Promocją objęte zostały także modele MOVA Shine 10 oraz MOVA Turbo. Różnią się co prawda konstrukcją i przeznaczeniem, ale pod względem kluczowych funkcji to ten sam wysoki poziom. Każda z nich wyposażona została m.in. we wspomniany wcześniej wydajny silnik bezszczotkowy oraz zaawansowane funkcje kontroli temperatury. Tutaj nie ma złych wyborów.

Akcesoria dla zwierząt

Ale nie tylko my wymagamy troski – zasługują na nią także nasi czworonożni podopieczni. Dla nich podczas wrześniowej promocji marki MOVA także znajdzie się coś wartego uwagi.

Z perspektywy posiadacza kota najbardziej praktyczne wydają się inteligentny podajnik karmy MOVA PF10 Pro oraz dwa inteligentne poidełka: MOVA WF10 Pro i MOVA WF20 Pro. To przydatne gadżety, dzięki którym nasze zwierzaki nie muszą chodzić głodne, nawet jeśli zostaną same np. na weekend. To także pomoc dla wszystkich zapominalskich opiekunów, którym zdarza się wybiec z domu bez dosypania pupilowi karmy. Tak czy inaczej warto je u siebie postawić.

To jednak nie jedyna propozycja, którą znajdziemy wśród przecenionych produktów. Jeśli często podróżujecie z pupilem, fajnym pomysłem może się okazać plecak transportowy MOVA PB10 Pro. Przydatna sprawa szczególnie w upały, głównie za sprawą wbudowanego wentylatora oraz nawilżacza. Z kolei dla posiadaczom nieco większych zwierzaków prawdopodobnie przyda się MOVA G1 Pro, czyli rozbudowany zestaw do pielęgnacji z całą masą szczotek i innych akcesoriów, a nawet z wbudowanym odkurzaczem. Jeśli zapomnieliście już, jaki kolor ma Wasza kanapa, kiedy nie pokrywa jej gruba warstwa sierści, taki sprzęt może się okazać całkiem skutecznym rozwiązaniem.

Nie przegap okazji

Generalnie wszystkie gadżety dostępne w ramach wrześniowej promocji marki MOVA to praktyczne akcesoria, które warto mieć u siebie w domu. Tym bardziej warto się spieszyć. Czas na zakupy macie tylko do 30 września 2025, a kolejna taka okazja może się prędko nie trafić.