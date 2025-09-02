Sprzęt

Apple naprawia iPhone'y 12 w Europie. Unia kazała

Firma Apple ogłosiła, że wkrótce wyda aktualizację oprogramowania dla iPhone'a 12 w całej Unii Europejskiej. Celem jest zmniejszenie poziomu promieniowania urządzenia i dostosowanie go do norm UE.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 02 WRZ 2025
1
Aktualizacja dla bezpieczeństwa użytkowników

W 2023 roku firma Apple wprowadziło podobną poprawkę we Francji po tym, jak krajowy regulator ANFR stwierdził, że iPhone 12 przekracza dopuszczalne limity promieniowania elektromagnetycznego. Francja nakazała wstrzymanie sprzedaży modelu i naprawę już sprzedanych urządzeń.

Nowa, ogólnoeuropejska aktualizacja będzie dostępna w nadchodzących tygodniach we wszystkich 27 państwach UE. Apple podkreśla jednak, że nadal kwestionuje metodologię testów francuskiego regulatora.

Apple broni swojego stanowiska

Amerykańska firma utrzymuje, że metoda testowa ANFR była błędna. Według Apple'a, testy nie uwzględniały mechanizmu wykrywania odległości telefonu od ciała, który ma zmniejszać promieniowanie. Apple zapewnia, że urządzenia były dokładnie sprawdzone i zweryfikowane międzynarodowo oraz spełniają normy SAR.

Gigant z Cupertino zdecydował się jednak dostosować oprogramowanie do wymogów UE.

Klienci mogą używać swojego iPhone'a 12 z pełnym zaufaniem, tak jak zawsze.

twierdzi Apple w komunikacie

Aktualizacja będzie dostępna automatycznie lub po ręcznym sprawdzeniu w ustawieniach iPhone’a 12. Użytkownicy nie muszą podejmować dodatkowych kroków, a poprawka ma działać w tle, zapewniając zgodność z unijnymi normami.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Viktollio / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Apple, MacRumors