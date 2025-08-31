Zarejestruj kartę płatniczą na Steam albo nie zagrasz w te gry
Nowe prawo uderza w graczy. Muszą oni zarejestrować na Steamie swoją kartę płatniczą. Bez tego nie zagrają w określone gry.
W Wielkiej Brytanii w życie weszły przepisy określane jako Online Safety Act. Te mają chronić nieletnich użytkowników przed dostępem do szkodliwych treści. Dla graczy oznacza to utrudnienia.
Nie zagrasz bez karty płatniczej
Do przepisów muszą dostosować się wszyscy, w tym także Steam. Platforma z grami postanowiła rozwiązać problem w dość prosty, ale jednocześnie uciążliwy sposób dla niektórych graczy.
Jeśli chcą oni mieć dostęp do wszystkich dostępnych gier na Steamie, to muszą zarejestrować swoją kartę płatniczą. Ma to być pewnego rodzaju weryfikacja ich wieku. Jest to jeden ze sposobów, który został zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii.
Gracze, którzy nie zarejestrują swojej karty płatniczej, nie będą mieli dostępu do wszystkich gier na platformie. Mowa o produkcjach, które zawierają treści dla dorosłych. Chodzi przede wszystkim o gry, w których znajdują się treści erotyczne, a takich na Steamie nie brakuje
Chociaż Call of Duty czy Cyberpunk 2077 mają oznaczenie PEGI-18, to do nich gracze nadal mają mieć dostęp, ponieważ w ich przypadku ograniczenie zostało nałożone z powodu przemocy, a nie treści dla dorosłych (chociaż w przypadku Cyberpunka 2077 nie brakuje scen seksu). Tak przynajmniej wynika z nowych przepisów.