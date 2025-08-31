Zarejestruj kartę płatniczą na Steam albo nie zagrasz w te gry

W Wielkiej Brytanii w życie weszły przepisy określane jako Online Safety Act. Te mają chronić nieletnich użytkowników przed dostępem do szkodliwych treści. Dla graczy oznacza to utrudnienia.

Nie zagrasz bez karty płatniczej

Do przepisów muszą dostosować się wszyscy, w tym także Steam. Platforma z grami postanowiła rozwiązać problem w dość prosty, ale jednocześnie uciążliwy sposób dla niektórych graczy.

Jeśli chcą oni mieć dostęp do wszystkich dostępnych gier na Steamie, to muszą zarejestrować swoją kartę płatniczą. Ma to być pewnego rodzaju weryfikacja ich wieku. Jest to jeden ze sposobów, który został zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii.

Gracze, którzy nie zarejestrują swojej karty płatniczej, nie będą mieli dostępu do wszystkich gier na platformie. Mowa o produkcjach, które zawierają treści dla dorosłych. Chodzi przede wszystkim o gry, w których znajdują się treści erotyczne, a takich na Steamie nie brakuje