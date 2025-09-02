FRITZ! wjeżdża z Wi-Fi 7. Nowe routery, repeatery i gadżety na IFA 2025

FRITZ!Box 6690 Pro: pierwszy taki router na świecie

Największym zaskoczeniem stoiska ma być FRITZ!Box 6690 Pro. To pierwszy na świecie router kablowy z Wi-Fi 7 w trzech pasmach i zintegrowanym modemem DOCSIS. Obsługuje Zigbee, Matter i DECT ULE, więc działa także jako centrum smart home. Na pokładzie znalazły się też funkcje telefoniczne, VPN i kontrola rodzicielska. Producent obiecuje przepustowość Wi-Fi do 12 Gb/s i zasięg w całym domu.

Światłowód w najwyższej formie

FRITZ! stawia na pełną kompatybilność ze światłowodami GPON, AON i XGS-PON, oferując przepustowość do 10 Gb/s. Nowe modele FRITZ!Box 5690 XGS, 5690 Pro i FRITZ!Box 5690 (wkrótce w sprzedaży) zagwarantują ultraszybki Internet bez względu na typ łącza – bezpośrednio z sieci światłowodowej lub przez modem. Routery wyróżniają się wydajnym Wi-Fi, stabilnym VPN, bogatymi funkcjami smart home i telefonią. Dzięki temu użytkownicy zyskują płynne połączenie do gier, streamingu i pracy zdalnej.

Nowości dla sieci mobilnych i komputerów

FRITZ! nie zapomina o użytkownikach LTE. Router FRITZ!Box 6825 4G to kompaktowe urządzenie z Wi-Fi 6 i szybkością do 300 Mb/s. Dzięki zasilaniu przez USB-C i obsłudze globalnych pasm, powinien się świetnie sprawdzić w podróży.

Dla tych, którzy chcą szybkie Wi-Fi 7 na laptopie lub PC, przygotowano FRITZ!WLAN Stick 6700. Wspiera pasmo 6 GHz, działa z każdym routerem i oferuje konfigurację jednym kliknięciem WPS.

Kolejną targową premierą jest słuchawka FRITZ!Fon M3. Dzięki niej, użytkownicy mogą nie tylko wykonywać bezprzewodowe połączenia w jakości HD, ale także łatwo i wygodnie sterować systemem Smart Home spod znaku FRITZ!-a.

Routery Wi-Fi 7 dla każdego domu

W ofercie pojawią się też tańsze modele – FRITZ!Box 7630 (DSL, do 300 Mb/s) i FRITZ!Box 4630 (światłowód, porty 2,5 Gb/s). Oba wspierają Wi-Fi 7 i Multi-Link Operation, co ma się przełożyć na stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Standardem są funkcje FRITZ!OS, smart home i telefonia.

Repeatery i Wi-Fi w ogrodzie

Nowością będą również repeatery FRITZ!Repeater 1700 i 2700 oraz gotowe zestawy FRITZ!Mesh Set. Zapewniają lepszy zasięg Wi-Fi 7 i stabilne połączenia w każdym kącie domu. Do tego pojawi się FRITZ!Repeater 1610 Outdoor z Wi-Fi 6, odporną obudową IP54 i zasilaniem PoE – stworzony do pracy na zewnątrz.

Smart home i nowe FRITZ!OS