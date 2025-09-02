FRITZ! wjeżdża z Wi-Fi 7. Nowe routery, repeatery i gadżety na IFA 2025
Na IFA 2025 w Berlinie FRITZ! pokaże cały zestaw nowości dla cyfrowego domu. Będą routery z Wi-Fi 7, repeatery, rozwiązania dla sieci kablowych i światłowodowych, a także świeże gadżety do smart home.
FRITZ!Box 6690 Pro: pierwszy taki router na świecie
Największym zaskoczeniem stoiska ma być FRITZ!Box 6690 Pro. To pierwszy na świecie router kablowy z Wi-Fi 7 w trzech pasmach i zintegrowanym modemem DOCSIS. Obsługuje Zigbee, Matter i DECT ULE, więc działa także jako centrum smart home. Na pokładzie znalazły się też funkcje telefoniczne, VPN i kontrola rodzicielska. Producent obiecuje przepustowość Wi-Fi do 12 Gb/s i zasięg w całym domu.
Światłowód w najwyższej formie
FRITZ! stawia na pełną kompatybilność ze światłowodami GPON, AON i XGS-PON, oferując przepustowość do 10 Gb/s. Nowe modele FRITZ!Box 5690 XGS, 5690 Pro i FRITZ!Box 5690 (wkrótce w sprzedaży) zagwarantują ultraszybki Internet bez względu na typ łącza – bezpośrednio z sieci światłowodowej lub przez modem. Routery wyróżniają się wydajnym Wi-Fi, stabilnym VPN, bogatymi funkcjami smart home i telefonią. Dzięki temu użytkownicy zyskują płynne połączenie do gier, streamingu i pracy zdalnej.
Nowości dla sieci mobilnych i komputerów
FRITZ! nie zapomina o użytkownikach LTE. Router FRITZ!Box 6825 4G to kompaktowe urządzenie z Wi-Fi 6 i szybkością do 300 Mb/s. Dzięki zasilaniu przez USB-C i obsłudze globalnych pasm, powinien się świetnie sprawdzić w podróży.
Dla tych, którzy chcą szybkie Wi-Fi 7 na laptopie lub PC, przygotowano FRITZ!WLAN Stick 6700. Wspiera pasmo 6 GHz, działa z każdym routerem i oferuje konfigurację jednym kliknięciem WPS.
Kolejną targową premierą jest słuchawka FRITZ!Fon M3. Dzięki niej, użytkownicy mogą nie tylko wykonywać bezprzewodowe połączenia w jakości HD, ale także łatwo i wygodnie sterować systemem Smart Home spod znaku FRITZ!-a.
Routery Wi-Fi 7 dla każdego domu
W ofercie pojawią się też tańsze modele – FRITZ!Box 7630 (DSL, do 300 Mb/s) i FRITZ!Box 4630 (światłowód, porty 2,5 Gb/s). Oba wspierają Wi-Fi 7 i Multi-Link Operation, co ma się przełożyć na stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Standardem są funkcje FRITZ!OS, smart home i telefonia.
Repeatery i Wi-Fi w ogrodzie
Nowością będą również repeatery FRITZ!Repeater 1700 i 2700 oraz gotowe zestawy FRITZ!Mesh Set. Zapewniają lepszy zasięg Wi-Fi 7 i stabilne połączenia w każdym kącie domu. Do tego pojawi się FRITZ!Repeater 1610 Outdoor z Wi-Fi 6, odporną obudową IP54 i zasilaniem PoE – stworzony do pracy na zewnątrz.
Smart home i nowe FRITZ!OS
FRITZ! przygotował też nową inteligentną wtyczkę FRITZ!Smart Energy 201. Do tego użytkownicy zobaczą nowości w systemie FRITZ!OS 8.20. Wśród nich znajdą się między innymi funkcja Failsafe, lepsze zarządzanie energią, rozszerzona obsługa Zigbee i Matter oraz bardziej rozbudowane raporty zużycia energii.