To już pewne. Intel Nova Lake będzie wymagać nowych płyt głównych

Lata mijają, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Intel w porównaniu do AMD nie ma zamiaru wspierać platform dłużej niż przez dwie generacje.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:52
Wygląda na to, że wcześniejsze plotki dotyczące procesorów Intel Nova Lake były prawdziwe. Listy przewozowe znalezione w bazie NBD potwierdzają, że Niebiescy pracują nad modelami wyposażonymi w 28 oraz 52 rdzenie. Dla przypomnienia obecna generacja oferuje maksymalnie 24 rdzenie.

Intel Nova Lake-S ma zadebiutować jako Core Ultra 400

W przypadku flagowca zakłada się konfiguracje 16P+32E+4LP, gdzie duże rdzenie będą korzystać z architektury Intel Coyote Cove, małe zaś z Arctic Wolf. Dopełni to nowsze i wydajniejsze iGPU - zapewne seria Celestial (Xe3) - oraz mocniejsze NPU do pracy ze sztuczną inteligencją.

Niestety, są też złe wieści. Nowe CPU będą korzystały z gniazda LGA 1951, co oznacza konieczność wymiany płyt głównych. Tym samym osoby, które zdecydowały się na platformę LGA 1851 mają pecha - oprócz średnio udanej serii Arrow Lake czeka na nich tylko jeszcze Arrow Lake Refresh, gdzie zobaczymy minimalnie wyższe zegary.

To już pewne. Intel Nova Lake będzie wymagać nowych płyt głównych

Socket LGA 1951 ma zachować dotychczasowe wymiary 45 x 37,5 mm, czyli takie same jak LGA 1700 i 1851, a więc nie będzie trzeba kupować nowych układów chłodzenia. To jednak małe pocieszenie.

Intel procesor CPU Intel Nova Lake LGA 1954
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: NBD, VideoCardz, oprac. własne